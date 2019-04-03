На 1+1 пригрозили показать переписку Ляшко с влюбленным в него депутатом

Ляшко может поплатиться за то, что слил в сеть личные номера Зеленского и Коломойского
Олег Ляшко слил личные телефоны победителя первого тура по результатам выборов президента Украины Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского и генерального директора канала 1+1 Александра Ткаченко.
При этом Ляшко назвал это "местью" за то, что "какая-то идиотка с "плюсов" опубликовала его телефон и теперь радикалу придется менять номер, который у него якобы аж с 1998 года.
На скандальный пост народного депутата отреагировали на 1+1. Журналистка Ольга Василевская, которую оскорбил Ляшко, назвав "идиоткой", заявила, что она не стала "заблюривать" в сюжете ТСН номер главы "Радикальной партии" сознательно. Это была реакция на неподобающее поведение соратников Олега Валерьевича - в сюжете видно, как пьяные сотрудницы штаба Ляшко в избирательную ночь "бьют журналистов и царапают им глаза".
Сюжет ТСН, где был показан номер Ляшко
"Требую, чтоб Ляшко публично извинился за "идиотку". Или следующим номером опубликую нецензурную переписку Ляшко с влюбленным в него безответно однопартийцем, которую бережно храню в своем столе уже пару месяцев. И не собиралась сливать по причине собственной порядочности", - написала Василевская.
Скриншот поста (facebook.com/ukrjournalist)
К слову, чуть позже она исправила свой пост, убрав из него слова об "влюбленном однопартийце" Ляшко.
Отметим, что мнения пользователей по поводу скандала разделились.
Сама Василевская отметила, что это "не личная обида, а как раз журналистская".
Ранее мы писали о том, что Олег Ляшко проголосовал на выборах с нарушением избирательного законодательства.