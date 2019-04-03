На 1+1 пригрозили показать переписку Ляшко с влюбленным в него депутатом

Олег Ляшко слил личные телефоны победителя первого тура по результатам выборов президента Украины Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского и генерального директора канала 1+1 Александра Ткаченко.

При этом Ляшко назвал это "местью" за то, что "какая-то идиотка с "плюсов" опубликовала его телефон и теперь радикалу придется менять номер, который у него якобы аж с 1998 года.

На скандальный пост народного депутата отреагировали на 1+1. Журналистка Ольга Василевская, которую оскорбил Ляшко, назвав "идиоткой", заявила, что она не стала "заблюривать" в сюжете ТСН номер главы "Радикальной партии" сознательно. Это была реакция на неподобающее поведение соратников Олега Валерьевича - в сюжете видно, как пьяные сотрудницы штаба Ляшко в избирательную ночь "бьют журналистов и царапают им глаза".

Сюжет ТСН, где был показан номер Ляшко

"Требую, чтоб Ляшко публично извинился за "идиотку". Или следующим номером опубликую нецензурную переписку Ляшко с влюбленным в него безответно однопартийцем, которую бережно храню в своем столе уже пару месяцев. И не собиралась сливать по причине собственной порядочности", - написала Василевская.

Скриншот поста (facebook.com/ukrjournalist)

К слову, чуть позже она исправила свой пост, убрав из него слова об "влюбленном однопартийце" Ляшко.

Отметим, что мнения пользователей по поводу скандала разделились.

Сменил у*бок уже свой номер... Хотел потренировать его.

Оля, я тебя обожаю! Красотка!

То есть, вы разгласили контактные данные человека из банальной мести? Ж - журналистика. Ляшко еще мягко высказался.

А что там с перепиской? Или позвонили оттуда и попросили этот абзац удалить?

То есть, ваша личная обида может переступить через честь журналиста? Ой, уже переступила. Сори, но это вас очень не красит ни с какой стороны. За Ляшко речи не веду, ибо с ним ясно было давно.

Сама Василевская отметила, что это "не личная обида, а как раз журналистская".

Ранее мы писали о том, что Олег Ляшко проголосовал на выборах с нарушением избирательного законодательства.