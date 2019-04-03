На 1+1 пригрозили показати листування Ляшка із закоханим у нього депутатом

Ляшко може поплатитися за те, що злив в мережу особисті номери Зеленського і Коломойського
Олег Ляшко злив особисті телефони переможця першого туру за результатами виборів президента України Володимира Зеленського, олігарха Ігоря Коломойського і генерального директора каналу 1+1 Олександра Ткаченка.
При цьому Ляшко назвав це "помстою" за те, що "якась ідіотка з "плюсів" опублікувала його телефон і тепер радикалу доведеться міняти номер, який у нього нібито аж з 1998 року.
На скандальний пост народного депутата відреагували на 1+1. Журналістка Ольга Василевська, яку Ляшко образив, назвавши "ідіоткою", заявила, що вона не стала "заблюрювати" в сюжеті ТСН номер глави "Радикальної партії" свідомо. Це була реакція на неналежну поведінку соратників Олега Валерійовича - у сюжеті видно, як п'яні співробітниці штабу Ляшка у виборчу ніч "б'ють журналістів і дряпають їм очі".
Сюжет ТСН, де був показаний номер Ляшка
"Вимагаю, щоб Ляшко публічно вибачився за "ідіотку". Або наступним номером опублікую нецензурне листування Ляшка із закоханим в нього без взаємності однопартійцем, яке дбайливо зберігаю в своєму столі вже пару місяців. І не збиралася зливати з причини власної порядності", - написала Василевська.
Скріншот поста (facebook.com/ukrjournalist)
До речі, трохи пізніше вона виправила свій пост, прибравши з нього слова про "закоханого однопартійця" Ляшка.
Зазначимо, що думки користувачів з приводу скандалу розділилися.
Сама Василевська зазначила, що це "не особиста образа, а як раз журналістська".
Раніше ми писали про те, що Олег Ляшко проголосував на виборах з порушенням виборчого законодавства.