На 1+1 пригрозили показати листування Ляшка із закоханим у нього депутатом

Олег Ляшко злив особисті телефони переможця першого туру за результатами виборів президента України Володимира Зеленського, олігарха Ігоря Коломойського і генерального директора каналу 1+1 Олександра Ткаченка.

При цьому Ляшко назвав це "помстою" за те, що "якась ідіотка з "плюсів" опублікувала його телефон і тепер радикалу доведеться міняти номер, який у нього нібито аж з 1998 року.

На скандальний пост народного депутата відреагували на 1+1. Журналістка Ольга Василевська, яку Ляшко образив, назвавши "ідіоткою", заявила, що вона не стала "заблюрювати" в сюжеті ТСН номер глави "Радикальної партії" свідомо. Це була реакція на неналежну поведінку соратників Олега Валерійовича - у сюжеті видно, як п'яні співробітниці штабу Ляшка у виборчу ніч "б'ють журналістів і дряпають їм очі".

Сюжет ТСН, де був показаний номер Ляшка

"Вимагаю, щоб Ляшко публічно вибачився за "ідіотку". Або наступним номером опублікую нецензурне листування Ляшка із закоханим в нього без взаємності однопартійцем, яке дбайливо зберігаю в своєму столі вже пару місяців. І не збиралася зливати з причини власної порядності", - написала Василевська.

Скріншот поста (facebook.com/ukrjournalist)

До речі, трохи пізніше вона виправила свій пост, прибравши з нього слова про "закоханого однопартійця" Ляшка.

Зазначимо, що думки користувачів з приводу скандалу розділилися.

Змінив у*бок вже свій номер... Хотів потренувати його.

Оля, я тебе обожнюю! Красуня!

Тобто, ви розголосили контактні дані людини з банальної помсти? Ж - журналістика. Ляшко ще м'яко висловився.

А що там з листуванням? Чи подзвонили звідти і попросили цей абзац прибрати?

Тобто, ваша особиста образа може переступити через честь журналіста? Ой, вже переступила. Сорі, але це вас не красить ні з якого боку. За Ляшка мови не веду, бо з ним ясно було давно.

Сама Василевська зазначила, що це "не особиста образа, а як раз журналістська".

Раніше ми писали про те, що Олег Ляшко проголосував на виборах з порушенням виборчого законодавства.