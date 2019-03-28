До 10 тысяч гривен: как получить высокую прибавку к пенсии

Пенсии в Украине повышаются, но не для всех. Для того, чтобы получить высокие пенсионные выплаты, надо работать судьей, прокурором или народным депутатом. Об этом сообщил экономист Алексей Дорошенко в Facebook.

Так, за последний год в Украине по данным Пенсионного фонда, стало на 20 тысяч больше людей, которые получают пенсию, превышающую 10 тысяч гривен. Эксперт опубликовал статистику, согласно которой, с 1 января 2019 года в Украине насчитывается 140 тысяч людей пенсионного возраста с ежемесячными выплатами в свыше 10 тысяч гривен. Отметим, что на 1 января 2018 года таких было 118 тысяч.

Самые большие пенсии в этой категории у судей, далее идут нардепы и прокуроры.

Пенсию от 5 до 10 тысяч получают с начала года 803 тысяч человек (7%), тогда как в прошлом году их количество составляло 655 тысяч человек (5,6%).

Почти четверть пенсионеров получают от 2 до 3 тысяч гривен (24%). По состоянию на 1 января 2018 года их было 22%.

51% людей пенсионного возраста получают от государства от 1,4 до 2 тысяч грн. За год ситуация мало изменилась, поскольку в январе прошлого года таких было 49%.

Катастрофической остается ситуация с пенсионерами, которые получают минимальные ежемесячные выплаты (менее 1,4 тысячи гривен). Их количество составляет 0,7% (84 тысячи человек). Хотя по статистике Пенсионного фонда именно эта категория сократилась за год в 11 раз. На 1 января прошлого года таких было 7,7% (900 тысяч человек).

Пенсии в Украине - кто получает больше всех (фото: facebook.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам готовят серьезные изменения по монетизации субсидий и рассказали, кто может потерять субсидии.

А также сообщали о том, что в Украине в ближайшее время может быть введена 13-я пенсия, и кто может рассчитывать на ежегодную прибавку от государства.