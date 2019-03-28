До 10 тисяч гривень: як отримати високу надбавку до пенсії

Пенсії в Україні підвищуються, але не для всіх. Для того, щоб отримати високі пенсійні виплати, треба працювати суддею, прокурором або народним депутатом. Про це повідомив економіст Олексій Дорошенко у Facebook.

Так, за останній рік в Україні за даними Пенсійного фонду, стало на 20 тисяч більше людей, які отримують пенсію, більшу за 10 тисяч гривень. Експерт опублікував статистику, згідно з якою, з 1 січня 2019 року в Україні налічується 140 тисяч людей пенсійного віку з щомісячними виплатами в понад 10 тисяч гривень. Зазначимо, що на 1 січня 2018 року таких було 118 тисяч.

Найбільші пенсії в цій категорії у суддів, далі йдуть нардепи та прокурори.

Пенсію від 5 до 10 тисяч отримують з початку року 803 тисяч людей (7%), тоді як торік їх кількість складала 655 тисяч осіб (5,6%).

Майже чверть пенсіонерів отримують від 2 до 3 тисяч гривень (24%). Станом на 1 січня 2018 року їх було 22%.

51% людей пенсійного віку отримують від держави від 1,4 до 2 тисяч грн. За рік ситуація мало змінилася, оскільки в січні минулого року таких було 49%.

Катастрофічною залишається ситуація з пенсіонерами, які отримують мінімальні щомісячні виплати (менше 1,4 тисячі гривень). Їх кількість складає 0,7% (84 тисячі чоловік). Хоча за статистикою Пенсійного фонду саме ця категорія скоротилася за рік в 11 разів. На 1 січня минулого року таких було 7,7% (900 тисяч чоловік).

Пенсії в Україні - хто отримує найбільше (фото: facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям готують серйозні зміни щодо монетизації субсидій і розповіли, хто може втратити субсидії.

А також повідомляли про те, що в Україні найближчим часом може бути введена 13-та пенсія, і хто може розраховувати на щорічну надбавку від держави.