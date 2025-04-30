Андрій Матюха та Favbet Foundation реалізують проєкт "Клуб Супергероїв" для дітей військових та ВПО

Ініціатива спрямована на підтримку дітей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб і охоплює три напрями: спортивні секції, освітню допомогу та навчання цифровим навичкам.

У межах першого напряму діти військовослужбовців та ВПО можуть відвідувати спортивні секції. Заняття проходять у Києві: футбол і баскетбол у центрі "Спорт для всіх"; єдиноборства у клубі SpartaBox; секції вільної боротьби, боксу та бойового самбо.

Програма розрахована на дітей та підлітків. Тренування відбуваються тричі на тиждень. Витрати покриває фонд.

Окремим напрямом ініціативи є передача базових навчальних матеріалів. Програма реалізується під назвою "Сила в знаннях". У межах цієї діяльності Favbet Foundation передала понад 5500 комплектів канцелярського приладдя для дітей, які навчаються у початковій школі. У наборах: зошити; ручки, олівці, лінійки; фарби, пензлі та інше приладдя для уроків малювання; клей, ножиці, обкладинки.

Набори формувалися з урахуванням шкільних потреб молодших класів. Матеріали розподілялися через освітні установи, партнерські організації та місцеві волонтерські мережі. Передача здійснювалась безпосередньо в руки батькам або школам.

Комплекти доставлялися в різні регіони України, зокрема в громади, які приймають значну кількість переселенців. Охоплено як великі міста, так і менші населені пункти.

Участь у програмі безкоштовна.

Третій напрям - навчання цифровим навичкам. Його реалізовано у партнерстві з Code Club Ukraine. Програма включає два основні курси:

Python - курс для ознайомлення з базовими принципами програмування.

Scratch - для створення простих ігор та анімацій.

Заняття відбуваються онлайн і офлайн у Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Одесі та в окремих населених пунктах Донецької області.

Програма має три рівні: початковий, базовий і просунутий. Тривалість одного заняття - 40 хвилин. Заняття проходять раз на тиждень.

Як приєднатися до проєкту

Проєкт залишається відкритим для нових учасників. Основну увагу організатори приділяють дітям із родин військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Це пов’язано з тим, що саме ці категорії мають обмежений доступ до додаткових освітніх і спортивних можливостей.

Участь у програмі є безкоштовною. Запис відбувається за попередньою реєстрацією. Вільні місця в секціях і навчальних групах заповнюються швидко, тому важливо стежити за новинами.

Актуальна інформація щодо набору, дат початку занять та реєстраційних форм публікується на офіційній сторінці Favbet Foundation. Сторінка регулярно оновлюється, зокрема перед початком нових навчальних циклів або запуском нових секцій.