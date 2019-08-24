ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ани Лорак и Лобода в День Независимости будут развлекать россиян

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 15:31
Ани Лорак и Лобода в День Независимости будут развлекать россиян
Коллаж (РБК-Украина)

Украинские исполнительницы заявлены на российском фестивале в Сочи

Опальные украинские звезды на День Независимости Украины 24 августа предпочитают выступать с концертами в России. Так, Светлана Лобода, Таисия Повалий и Ани Лорак едут покорять российского зрителя на фестиваль "Новая волна", который пройдет в Сочи.

Об этом легко можно узнать, если зайти на официальный сайт конкурса. Среди российских участников концерта "красуются" и украинские скандальные певицы.

Ани Лорак и Лобода в День Независимости будут развлекать россиян

Скриншот (newwavestars.eu)

Петь для россиян украинские артистки будут не только 24 августа - на День Независимости Украины, а и на следующий день. Именно тогда пройдет юбилейный вечер композитора из РФ Игоря Крутого. В этот вечер компанию Таисии Повалий и Светлане Лободе составит Ани Лорак. К слову, ее новый бойфренд Егор Крид также заявлен в списке участников.

Ани Лорак и Лобода в День Независимости будут развлекать россиян

Скриншот (newwavestars.eu)

На сайте отмечено, что звезды украинского и российского шоу-бизнеса поздравят Игоря Крутого с 65-летием.

Как мы ранее писали, Таисия Повалий, которая грозилась вернуться из РФ и дать концерт в Украине, возмутилась тем, что ей не разрешат петь на родине. Певица написала гневный пост на страничке в Instagram, где начала защищать себя.

Также мы сообщали, что девушка экс-мужа Лорак впервые рассказала об отношениях с Муратом.

"Новый сезон - новая ты!" Каменских без макияжа сделала интригующее заявление Сльози на землі: Олег Винник призывает к восстановлению мира в нашей стране новой песней
Новости Украины певец
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь