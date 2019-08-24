Ани Лорак и Лобода в День Независимости будут развлекать россиян

Коллаж (РБК-Украина)

Украинские исполнительницы заявлены на российском фестивале в Сочи

Опальные украинские звезды на День Независимости Украины 24 августа предпочитают выступать с концертами в России. Так, Светлана Лобода, Таисия Повалий и Ани Лорак едут покорять российского зрителя на фестиваль "Новая волна", который пройдет в Сочи.

Об этом легко можно узнать, если зайти на официальный сайт конкурса. Среди российских участников концерта "красуются" и украинские скандальные певицы.

Скриншот (newwavestars.eu)

Петь для россиян украинские артистки будут не только 24 августа - на День Независимости Украины, а и на следующий день. Именно тогда пройдет юбилейный вечер композитора из РФ Игоря Крутого. В этот вечер компанию Таисии Повалий и Светлане Лободе составит Ани Лорак. К слову, ее новый бойфренд Егор Крид также заявлен в списке участников.

Скриншот (newwavestars.eu)

На сайте отмечено, что звезды украинского и российского шоу-бизнеса поздравят Игоря Крутого с 65-летием.

Как мы ранее писали, Таисия Повалий, которая грозилась вернуться из РФ и дать концерт в Украине, возмутилась тем, что ей не разрешат петь на родине. Певица написала гневный пост на страничке в Instagram, где начала защищать себя.

Также мы сообщали, что девушка экс-мужа Лорак впервые рассказала об отношениях с Муратом.