Ані Лорак і Лобода на День Незалежності будуть розважати росіян

Колаж (РБК-Україна)

Українські виконавиці заявлені на російському фестивалі в Сочі

Опальні українські зірки на День Незалежності України 24 серпня воліють виступати з концертами в Росії. Так, Світлана Лобода, Таїсія Повалій і Ані Лорак їдуть підкорювати російського глядача на фестиваль "Нова хвиля", який пройде в Сочі.

Про це легко можна дізнатися, якщо зайти на офіційний сайт конкурсу. Серед російських учасників концерту "красуються" і українські скандальні співачки.

Скріншот (newwavestars.eu)

Співати для росіян українські артистки не тільки 24 серпня - на День Незалежності України, а і на наступний день. Саме тоді відбудеться ювілейний вечір композитора з РФ Ігоря Крутого. У цей вечір компанію Таїсії Повалій та Світлані Лободі складе Ані Лорак. До речі, її новий бойфренд Єгор Крід також заявлений у списку учасників.

Скріншот (newwavestars.eu)

На сайті зазначено, що зірки українського та російського шоу-бізнесу привітають Ігоря Крутого з 65-річчям.

Як ми раніше писали, Таїсія Повалій, яка обіцяла повернутися з РФ і дати концерт в Україні, обурилася тим, що їй не дозволять співати на батьківщині. Співачка написала гнівний пост на сторінці в Instagram, де почала захищати себе.

Також ми повідомляли, що дівчина екс-чоловіка Лорак вперше розповіла про стосунки з Муратом.