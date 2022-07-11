Астролог рассказала, что ждет каждого из нас просто зараз: детальный гороскоп по дням

Понедельник, 11 июля

Начало недели ожидается бурным и энергичным. Сразу составляйте план действий на целый день, так как будут накладки и можете упустить важное.

Бизнес. Подготовка контрактов, переговоры с зарубежными партнерами, решение юридических дел - сегодня будут идти как по накатанной с положительными результатами.

Финансы. Сегодня легко и полезно провести аудит по движению денежных средств. Навести порядки в счетах. Провести ревизию расходов и выявить брешь в бюджете.

Взаимоотношения. Сегодня возникнет вопрос финансов в семье. Выделите время, когда вы сможете в спокойно обстановке решить этот вопрос.

Здоровье. Не переедайте и не употребляйте сегодня очень жирную пищу. Хорошо вечером принять расслабляющую ванную с морской солью и успокоительный чай. Донорам лучше сегодня воздержаться от сдачи крови

Покупки. Не стоит сегодня покупать телефоны и другие цифровые гаджеты. Если душа требует шопинга, то лучше присмотрите какую-то обновку в дом. Новое декорирование тоже приветствуется.

Вторник, 12 июля

Утро начнется с эмоций, недопонимания и обид, что внесет ступор в решение возникших вопросов. Но к вечеру решение будет найдено и все войдет в свое русло.

Бизнес. С утра вы не получите ответа на раннее сделанный запрос. Ожидайте его ближе к полудню, но не раньше.

Финансы. Сегодня будут удачны финансовые сделки в сфере купли-продажи недвижимости.

Взаимоотношения. Проявятся сдержанность и скупость в проявлении эмоций и чувств. Не удивляйтесь если вашему партнеру необходимо будет время для уединения. Дайте ему/ей эту возможность, и уже через некоторое время все вернется на круги своя безболезненно.

Здоровье. Не стоит сегодня идти лечить зубы (если конечно уже не форс-мажор). Лучше выбирать благоприятные дни для проведения профилактических процедур, чем доводить здоровье до того состояния, что выбирать уже не из чего.

Покупки. Не стоит сегодня выкладывать NN сумму за любой вид транспортного средства. Повремените с этими покупками. Сейчас неблагоприятный период для этого.

Среда, 13 июля

Готовьтесь сегодня к большому количеству контактов, разговоров. Упущенные ранее проблемы с детьми сегодня дадут о себе знать. Так же ближайшие родственники или соседи могут добавить "ложку дегтя в бочку с медом".

Бизнес. К сожалению, вам придется приложить усилия для получения вам необходимой информации. Ваши оппоненты будут иметь преимущество в этом. Готовясь к сложным переговорам проработайте досконально предмет переговоров.

Финансы. При любых сделках будьте предельно внимательны к документальному оформлению. Любая ошибка будет стоить немалой суммы в дальнейшем.

Взаимоотношения. Запаситесь терпением. Вам придется сегодня на износ работать, чтобы донести нужную вам информацию до ближайшего окружения. Но и это не даст гарантии, что вас правильно поймут и это не привете к конфликту.

Здоровье. Могут возникнут проблемы с пищеварением. При любом возникшем сомнении о качестве еды следует сделать выбор в пользу свежего и качественного продукта. Не ведитесь на акции.

Покупки. Сегодня лучше не заниматься шоппингом без потребности. В магазин только за особо важным. Так как есть риск накупить непотребного под сиюминутным помешательством. И в итоге это вам не пригодится.

Четверг, 14 июля

Будьте сегодня открыты. Все что необходимо прояснить делайте сразу "глаза в глаза". До обеда не планируйте ничего, что требует быстрой реализации. Будут непредвиденные задержки. К вечеру запаситесь терпением. Не реагируйте на критику очень остро. Лучше извлеките нужную информацию из услышанного.

Бизнес. Лучше сегодня не решать свои вопросы с начальством. Если необходима встреча с влиятельными людьми, планируйте такие встречи после обеда.

Финансы. Сегодня выгодными окажутся операции по недвижимости, строительству и покупке земельных участков. Не очень удачный день для получения кредита или дотаций.

Взаимоотношения. Будьте предельно внимательны в высказываниях. Ваше нечаянно оброненное слово может быть, как нож в сердце, после чего долго еще будет игра в молчанку.

Здоровье. Не нагружайте сегодня ноги. День травмоопасный. Риск повреждения кости или связок, что надолго сделает вас малоподвижным.

Покупки. Сегодня вы найдете любой предмет, который вы ходите обновить в домашнем интерьере.

Пятница, 15 июля

Хорошо планировать на этот день участие в тренинге. Необходимо проявлять огромную осторожность в обращении с электрическими предметами. Так же день будет насыщен неподконтрольными вам эмоциями. Старайтесь не вестись на ссоры и конфликты.

Бизнес. Первая половина дня, будет очень насыщенная конструктивными идеями. Новый угол зрения на тот или иной бизнес-процесс позволит найти неординарное решение в улучшении работы бизнеса.

Финансы. Будет очень много соблазнительных предложений с дальнейшей прибылью. Но постарайтесь все операции завершить в первой половине дня.

Взаимоотношения. Настроение у партнеров сегодня очень переменчивое. Не проявляйте эмоций ни при каких обстоятельствах, если ваш союз вам дорог. Если готовы расставить все точки над "I" то и тут делайте это с холодной головой.

Здоровье. Сегодня хорошо заниматься упражнениями для укрепления сосудистой системы и сердца. Избегайте сегодня употребление спиртных напитков.

Покупки. Очень полезно сегодня купить аромосвечи, масло для расслабляющего массажа или саму процедуру расслабляющего массажа.

Суббота, 16 июля

Сегодня день здоровья, красоты, отдыха на природе, расслабляющих процедур. Также хорошо сегодня заняться дачными делами, не спеша с наслаждением.

Бизнес. Сегодня очень благоприятно заняться благотворительной деятельностью, принять участие в прибыльных кампаниях.

Финансы. Хорошие доходы сегодня можно ожидать от операций по покупке и продажи нефтехимических продуктов и алкогольной продукции. Но не стоит ввязываться в авантюрные операции быстрой прибыли.

Взаимоотношения. Спланируйте сегодня провести время с семьей на природе или на даче. Проведенное вместе время придаст вашим взаимоотношениям сплоченность и повысит уровень доверия.

Здоровье. Следите за гигиеной ног. Не принимайте сегодня спиртное и сильнодействующие лекарства. Вероятность проявления аллергии.

Покупки. Сегодня хорошо проводить бытовой шоппинг. Это принесет массу удовольствия и полезных вещей для дома. Хозяйкам сегодня удастся купить очень красивую посуду.

Воскресенье, 17 июля

Посвятите сегодняшний день семейному празднику. Даже если нет веского повода: юбилея, дня рождения, очень важной покупки и т. д. Проведите досуг возле воды: на рыбалке с друзьями, на прогулочном катере с семьей.

Бизнес. Сегодня хорошо принять участие в волонтерской деятельности. К вам могут обратиться за помощью как финансовой, так и физической или мобильным обеспечением.

Финансы. Сегодня есть риск попасть на удочку мошенников и авантюристов, что повлечет невозвратную потерю NN-ой суммы денег.

Взаимоотношения. Внимание и забота, которую вы сегодня подарите своей второй половинке принесут новую оживленную струю в ваших отношения. Вам захочется делать невероятные сюрпризы своим возлюбленным. Так же родители будут рады встречи с вами.

Здоровье. Все, что касается водных процедур - все пойдет на пользу вашему здоровью.

Покупки. Посещение рыбного магазина подарит вам море удовольствий. Гарантировано гастрономическое наслаждение от изысканного вкуса ваших любимых блюд из морепродуктов.