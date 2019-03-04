Биткоин взлетит до заоблачных высот: названа новая цена

Биткоин демонстрирует в графике линейный подъем

Биткоин поднимится в цене до 100-150 тысяч долларов через четыре года. Такой прогноз дали инвесторы по результатам опроса, проведенного трейдером криптовалюты MagicPoopCanon 26 февраля. Данные основываются на мнении его 21 тысячи подписчиков. В то же время 3 марта технический аналитик представил уточненный долгосрочный анализ рынка биткоинов и обратил внимание на очень четкий циклический восходящий тренд.

Специалист развенчал общепринятое мнение, что биткойн имеет цикл каждые четыре года. По его словам, первый цикл длился 47 недель, второй - 129 недель, а третий - 211 недель.

Чтобы проиллюстрировать это, он опубликовал график и выделил циклы разными цветами: синим, фиолетовым и желтым.

Фото: tradingview.com

Кроме циклов, трейдер MagicPoopCanon указал на другие нюансы в прогнозе, которые "намного интереснее".

"Циклы находятся на совершенно линейном подъеме! Это одна из самых невероятных вещей, которые я когда-либо видел за свои одиннадцать лет в качестве технического аналитика. Под этим я подразумеваю, что время между циклами, изображенное на графике, увеличивается по совершенно линейной траектории. Это означает, что мы можем с высокой степенью уверенности вычислить, когда наступит следующий пик рынка криптовалюты. Основываясь на этом линейном увеличении продолжительности цикла, я предположил, что будущий "бычий рынок" должен достигнуть максимума через 295 недель в августе 2023 года. Я показал это на графике (зеленым цветом)", - написал он.

Эксперт вычислил, что биткоин будет стоить в августе 2023 года около 150 тысяч долларов.

В 2019 года ожидаемая цена составит от 3 до 5 тысяч долларов. Это может продлится до середины и конца 2020 года.

Фото: tradingview.com

Напомним, что стоимость одной монеты биткоина приблизилась к историческому максимуму - около 20 тысяч долларов - в декабре 2017 года. В начале 2018 года на рынке криптовалют началась стагнация.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов Украины создает рабочую группу по вопросам налогообложения операций с криптовалютами.

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