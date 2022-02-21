Блины для стройной талии без муки и крахмала: их разметут за считанные минуты

В последний день зимы, 28 февраля начинается один из самых веселых и вкусных праздников в году – Масленица 2022 . Обязательный атрибут празднования – блины. Вся Масляную неделю их пекут в большом количестве, готовят с разными начинками и едят вдоволь.

Но можно вместо традиционных блинов приготовить пп-рецепт, который по вкусовым качествам ничуть не уступает привычному конкуренту, зато сохранит вашу талию. Рецептом оригинальных пшенных блинов поделилась фуд-блогер Асем на YouTube-канале " В моде ЗОЖ ".

Вкуснейшие пшенные блины

Ингридиенты:

Пшеничная крупа - 150 грамм (после замачивания)

Молоко - 200 грамм

Масло кокосовое (сливочное, растительное) - 40 грамм

Яйца – 1 шт.

Соль по вкусу

Приготовление:

1.Пшенную крупу замачиваем на ночь. В идеале она замачивается до 3 суток, чтобы вывести фитиновую кислоту. Сливаем воду, а кашу перекладываем в блендер и измельчаем до однородности.

Лайфхак: Если времени и желания замачивать крупу на сутки нет, можно ускорить процесс. Для этого пшенку надо тщательно помыть, залить кипятком, накрыт крышкой и оставить на полчаса или час.

2.Добавляем в массу масло (сливочное стоит предварительно растопить) и разбиваем яйцо. Снова взбиваем в блендере до однородной консистенции.

3.Массу солим и постепенно вливаем молоко, тщательно перемешиваем. Добавляем щепотку соды, оставляем на пару минут. По консистенции тесто должно быть таким же, как для обычных блинов.

4.Сковороду нагреваем, слегка смазываем маслом и жарим стандартным способом.