Будет еще холоднее: украинцев ждет "грустная" погода

Украину ожидает облачная погода, но морозов пока не будет, говорит народный синоптик Леонид Горбань

В первой половине дня 6 февраля в Киеве, Киевской области и других регионах Украины продолжались снегопады. На улицах столицы работала снегоуборочная техника. Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что во второй половине февраля Украину ждут морозы.

В комментарии для Styler синоптик дал прогноз на ближайшие дни.

"7 февраля на большинстве территорий Украины будет наблюдаться температура 0 или -1. Ночью – минус 7 градусов. Будет преимущественно облачно, и редко где будет падать снег. Поэтому можно сказать, что волна снегопадов спала. В ближайшие дни больших осадков в виде снега ждать не стоит. Будет облачно, поэтому погода будет довольно печальная", - говорит он.

В более южных регионах температура будет держаться на уровне +1-3 градуса.

"Что касается 8 февраля, то этот день будет прохладнее. В Киеве и области температура будет держаться на уровне минус 2-3 градусов. Ночью будет еще холоднее. Где-то около минус 8", - прогнозирует он.

Фото: Прогноз погоды для Украины - в ближайшие дни будет облачно (УНИАН)

Горбань прогнозирует: в субботу, 9 февраля, в большинстве регионов будет облачно без прояснений.

"Будет разная температура. Например, в Киеве и области будет плюс 1 или минус 1. Ночью похолодает до минус 3-5. Получается, то тепло, то холодно. Не зима и не весна, а скорее погода "где-то посередине" между потеплением и похолоданием", - говорит Горбань.

По его словам, в эти дни следует ожидать облачной погоды без солнца. Однако снега не будет, уверяет народный синоптик.

Впрочем, на следующей неделе он прогнозирует еще большее потепление.

"Три градуса тепла – в воскресенье, четыре градуса тепла в понедельник и вторник", - говорит народный синоптик.

Напомним, стало известно, какие области Украины больше всего пострадают от непогоды.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, что на Украину надвигается антициклон и рассказали, чего ждать от такой погоды. Синоптики объяснили, сколько будет держаться морозная погода.