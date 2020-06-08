Будет ли в Украине дешевая картошка: эксперты дали ответ

Картошка в Украине (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали, что будет с ценами на картошку в Украине

Картошка в Украине дешеветь не будет. Из-за неурожая 2019 года сейчас много где продается импортная картошка. При этом наш рынок может столкнуться с трудностями и в будущем сезоне.

Такие прогнозы озвучили аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты". Эксперты говорят, что на цену картошки будут влиять погодные условия в период ее роста, и активность сельского населения страны. Поскольку именно они выращивают более 95% от общего объема картофеля. Об этом сообщает "Сегодня".

Эксперты полагают, что в этом сезоне профессиональные производители если и увеличат площади под картофель, то незначительно. При этом не все могут увеличить объемы производства. Цены на качественный посадочный материал составляют 1 200-1 400 евро/т.

Также стоит учитывать тот факт, что все больше картошки продается через супермаркеты, а они могут работать только с профессиональными производителями, у которых есть все необходимые документы.

Аналитики говорят, что доля профессионального производства картофеля на рынке очень мала, чтобы удовлетворить потребности украинцев в течение нового сезона.

"Остается надеяться, что в хозяйствах населения внимание к выращиванию картофеля увеличится, а погодные условия, которые сейчас являются неблагоприятными для выращивания картофеля, в течение всего сезона вегетации будут более удачными, чем в прошлом году", - отметили эксперты.

Они считают, что в следующем сезоне стоимость картошки может быть даже выше, чем в этом. Цены могут снизиться только благодаря хорошему урожаю качественного картофеля в хозяйствах населения.

Напомним, в Украине магазины заполонил "технический картофель".

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Автор: Роман Мирончук