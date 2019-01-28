Черкасский "Супер Марио" устроил прыжки по крышам транспорта (видео)

Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере

27 января в Черкассах мужчина устраивал на улицах города беспредел. Он прыгал по крышам транспорта, чем вызывал негодование и злость у владельцов авто. Соответствующее видео опубликовано в Facebook-сообществе "Типичные Черкассы".

В пресс-службе УПП Черкасской области уточняют, что мужчина 1996 года рождения залез на крышу троллейбуса №7, снял токоприемники, чем заблокировал работу общественного транспорта. А когда водитель попытался прекратить хулиганские действия, парень прыгнул на крышу ближайшего автомобиля и повредил его.

На видео видно, что виновник происшествия не может нормально объяснить свой поступок. Как оказалось, у парня имеются отклонения и он стоит на учете в больнице.

"Ничего смешного, парень стоит на учете в водолечебнице. Он залез на дерево, потом перепрыгнул на крышу троллейбуса, а с него - на машину. Вызвали его маму, она подтвердила, что у него диагноз. И жалко, и страшно таких людей", - написали очевидец происшествия.

Скриншот комментариев: (facebook.com/typical.ck.ua)

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