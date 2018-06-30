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Чернигов из-за непогоды ушел под воду (фото, видео)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 14:57
Фото: Чернигов под водой (facebook.com/igor.zinkevych)
Фото: Чернигов под водой (facebook.com/igor.zinkevych)

Под воду ушли стоянки с автомобилями

В субботу, 30 июня, из-за рекордной нормы выпавших осадков, часть города Чернигова ушла под воду. Об этом сообщает ТСН.

В городе подтоплено около 90 дворов и 20 улиц. В некоторых местах уровень воды достигает почти два метра. На одной из улиц парковку для автомобилей затопило так, что видно лишь верхушки микроавтобусов и небольших грузовиков.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 12 часов дня, уровень воды спал, люди из затопленных домов эвакуированы, троим из них понадобилась медицинская помощь и они были переданы врачам.

 

Фото: Чернигов под водой (cn.dsns.gov.ua)

Коммунальщики предупреждают, что город в ближайшее время может остаться без водоснабжения.

"В связи с непогодой в городе сложилась аварийная ситуация, в том числе и на объектах КП Черниговводоканал. Аварийные службы занимаются откачкой воды с КНС города. В случае затопления КНС может быть прекращено водообеспечение Чернигова. В связи с этим оперативного реагирования на подпор канализации рядом с домами - не будет, из-за отсутствия техники и людей, которые задействованы на спасении ключевых объектов города", - говорится в сообщении коммунальных служб Чернигова.

 

Фото: Чернигов под водой (facebook.com/igor.zinkevych)

На данный момент в городе работает 59 человек личного состава ГСЧС. Они задействовали 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки и 13 мотопомп, которыми откачивают воду.

Видео: Чернигов под водой (YouTube/Чернигов LIVE)

Кстати, в сети показали последствия непогоды в Черновцах.

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Теги: Чернигов, стихийное бедствие, непогода
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