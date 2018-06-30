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Чернігів через негоду пішов під воду (фото, відео)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 14:57
Фото: Чернігів під водою (facebook.com/igor.zinkevych)
Фото: Чернігів під водою (facebook.com/igor.zinkevych)

Під воду пішли стоянки з автомобілями

У суботу, 30 червня, через рекордну норму опадів, що випали, частина міста Чернігова пішла під воду. Про це повідомляє ТСН.

У місті підтоплено близько 90 дворів та 20 вулиць. У деяких місцях рівень води сягає майже два метри. На одній з вулиць парковку для автомобілів затопило так, що видно лише верхівки мікроавтобусів і невеликих вантажівок.

Як повідомляє ДСНС, станом на 12 годину дня, рівень води спав, люди із затоплених будинків евакуйовані, трьом з них знадобилася медична допомога і вони були передані лікарям.

 

Фото: Чернігів під водою (cn.dsns.gov.ua)

Комунальники попереджають, що місто найближчим часом може залишитися без водопостачання.

"У зв'язку з негодою в місті склалася аварійна ситуація, в тому числі і на об'єктах КП Чернігівводоканал. Аварійні служби займаються відкачуванням води з КНС міста. У разі затоплення КНС може бути припинено водопостачання Чернігова. У зв'язку з цим оперативного реагування на підпір каналізації поруч з будинками - не буде, через відсутність техніки та людей, які задіяні на порятунок ключових об'єктів міста", - йдеться в повідомленні комунальних служб Чернігова.

 

Фото: Чернігів під водою (facebook.com/igor.zinkevych)

На даний момент в місті працює 59 чоловік особового складу ДСНС. Вони задіяли 18 одиниць спеціальної техніки, 2 гумових човна та 13 мотопомп, якими відкачують воду.

Відео: Чернігів під водою (YouTube/Чернігів LIVE)

До речі, у мережі показали наслідки негоди в Чернівцях.

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Теги: Чернигов, стихийное бедствие, непогода
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