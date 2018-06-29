"Это просто жесть": в сети показали последствия непогоды в Черновцах (видео)

Ливень затопил улицы, город частично остался без электричества
В Черновцах прошел сильный ливень. В результате затопило много улиц. Ливень продолжался свыше получаса, сообщает УНИАН.
Затопленными оказались около 20 улиц, вода там лилась потоком. По словам местных жителей, дождь спровоцировал подъем уровня воды в местных водоемах.
Стихия нанесла ощутимые последствия городу - сгорела подстанция и один из районов остался без электроснабжения.
Один из очевидцев – Владимир Украинец снял видео с затопленными Черновцами и выложил в паблике на Facebook.
Автор видео очень емко описал происходившее: " Это просто жесть".
Это просто жесть! Настоящее озеро в районе тц Майдана. Нет слов....Опубліковано Вадимом Украинецом Четвер, 28 червня 2018 р.
Видео с Facebook: затопленные Черновцы (Вадим Украинец/Стоп хам)
Напомним, что ранее сильный дождь затопил Винницу.
Также ранее сообщалось, что значительно пострадал от дождя Луцк.