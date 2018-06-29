"Это просто жесть": в сети показали последствия непогоды в Черновцах (видео)

Ливень затопил улицы, город частично остался без электричества

В Черновцах прошел сильный ливень. В результате затопило много улиц. Ливень продолжался свыше получаса, сообщает УНИАН.

Затопленными оказались около 20 улиц, вода там лилась потоком. По словам местных жителей, дождь спровоцировал подъем уровня воды в местных водоемах.

Стихия нанесла ощутимые последствия городу - сгорела подстанция и один из районов остался без электроснабжения.

Один из очевидцев – Владимир Украинец снял видео с затопленными Черновцами и выложил в паблике на Facebook.

Автор видео очень емко описал происходившее: " Это просто жесть".

Это просто жесть! Настоящее озеро в районе тц Майдана. Нет слов.... Опубліковано Вадимом Украинецом Четвер, 28 червня 2018 р.

Видео с Facebook: затопленные Черновцы (Вадим Украинец/Стоп хам)

Напомним, что ранее сильный дождь затопил Винницу.

Также ранее сообщалось, что значительно пострадал от дождя Луцк.