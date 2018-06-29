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"Це просто жерсть": у мережі показали наслідки негоди у Чернівцях (відео)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 19:32
Скрін з відео: затоплені Чернівці (facebook.com/Вадим Українець)
Скрін з відео: затоплені Чернівці (facebook.com/Вадим Українець)

Злива затопила вулиці, місто частково залишилося без електропостачання

У Чернівцях пройшла сильний злива, в результаті затопило багато вулиць. Злива тривала понад півгодини, повідомляє УНІАН.

Затопленими виявилися близько 20 вулиць. За словами жителів, дощ спровокував сильний підйом рівня води в місцевих водоймах.

Стихія завдала відчутні наслідки місту - згоріла підстанція та один з районів залишився без електропостачання.

Один з очевидців – Володимир Українець зняв відео з затопленими Чернівцями і виклав в паблике на Facebook. Автор відео дуже ємко описав те, що відбувалося: "Це просто жесть".

 

Це просто жесть! Справжнє озеро в районі тц Майдану. Немає слів....

Опубліковано Вадимом Украинецом Четвер, 28 червня 2018 р.

Відео з Facebook: затоплені Чернівці (Вадим Українец/Стоп хам)

Нагадаємо, що раніше сильний дощ затопив Вінницю.

Також раніше повідомлялося, що значно постраждав від дощу Луцьк.

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Теги: Черновцы, ливень
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