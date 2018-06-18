В Луцке сильный ливень парализовал движение транспорта (фото, видео)

Улицы Луцка оказались залиты водой
18 июня в Луцке прошел сильный ливень с градом.
Улицы города после дождя оказались полностью залиты водой. Сильный ветер в некоторых местах вырвал с корнем деревья.
Пользователи Facebook уже успели поделиться фото и видео непогоды.
Сообщается, что в областном центре остановился общественный транспорт, затруднено движение частных автомобилей.
Синоптики прогнозируют, что дожди в регионе ожидаются до конца суток.
Фото: volynpost.com
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области и г. Ужгород объявлено штормовое предупреждение. Ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Ученых шокировали результаты исследования в Черном море