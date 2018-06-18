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В Луцке сильный ливень парализовал движение транспорта (фото, видео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 20:39

Улицы Луцка оказались залиты водой

18 июня в Луцке прошел сильный ливень с градом.

Улицы города после дождя оказались полностью залиты водой. Сильный ветер в некоторых местах вырвал с корнем деревья.

Пользователи Facebook  уже успели поделиться фото и видео непогоды.

Сообщается, что в областном центре остановился общественный транспорт, затруднено движение частных автомобилей.

Синоптики прогнозируют, что дожди в регионе ожидаются до конца суток.

 

Фото: volynpost.com

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области и г. Ужгород объявлено штормовое предупреждение. Ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

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Теги: Луцк, наводнение, ливень, погода
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