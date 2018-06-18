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У Луцьку сильна злива паралізувала рух транспорту (фото, відео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 20:39

Вулиці Луцька виявилися залиті водою

18 червня в Луцьку пройшла сильна злива з градом.

Вулиці міста після дощу виявилися повністю залиті водою. Сильний вітер в деяких місцях вирвав із корінням дерева.

Користувачі Facebook вже встигли поділитися фото і відео негоди.

Повідомляється, що в обласному центрі зупинився громадський транспорт, ускладнено рух приватних автомобілів.

Синоптики прогнозують, що дощі в регіоні очікуються до кінця доби.

 

Фото: volynpost.com

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області та р. Ужгород оголошено штормове попередження. Очікується шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

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Теги: Луцк, наводнение, ливень, погода
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