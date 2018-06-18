У Луцьку сильна злива паралізувала рух транспорту (фото, відео)

Вулиці Луцька виявилися залиті водою
18 червня в Луцьку пройшла сильна злива з градом.
Вулиці міста після дощу виявилися повністю залиті водою. Сильний вітер в деяких місцях вирвав із корінням дерева.
Користувачі Facebook вже встигли поділитися фото і відео негоди.
Повідомляється, що в обласному центрі зупинився громадський транспорт, ускладнено рух приватних автомобілів.
Синоптики прогнозують, що дощі в регіоні очікуються до кінця доби.
Фото: volynpost.com
Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області та р. Ужгород оголошено штормове попередження. Очікується шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.
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