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На глазах у отца: четырехлетний мальчик выстрелил в свою беременную мать

STYLERЖизнь    05.02.2019 - 10:26
На глазах у отца: четырехлетний мальчик выстрелил в свою беременную мать
Коллаж РБК-Украина

Пострадавшую госпитализировали с огнестрельным ранением лица

Ужасающий инцидент произошел на выходных в Сиэтле: 4-летний мальчик выстрелил в беременную мать на глазах у отца. Об этом информирует издание Seattle Times.

Женщину госпитализировали с огнестрельным ранением лица. Уточняется, что ребенок нашел заряженный пистолет, который родители прятали под кроватью, и выстрелил в нее.

Отец малолетнего сына в этот момент находился рядом с супругой, однако среагировать и защитить не успел, поскольку никто даже не ожидал подобного от 4-летнего ребенка. 

В больницу женщину доставили с серьезными травмами, которые были опасны для жизни. Однако позже состояние пострадавшей улучшилось до удовлетворительного и ее перевели в другую больницу.

Как сообщалось ранее, 26 января в Стрыйском районе Львовской области в одном из сел мужчина топором нанес несколько ударов по голове своей супруге. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчина не смог смириться с тем, что убил собственную жену и совершил самоубийство рядом с телом супруги. 

Напомним, что 13-летняя девочка случайно выстрелила себе в лицо, когда хотела сделать селфи. В результате выстрела девочка получила ранение с переломом нижней челюсти. 

Мы писали, что в Киеве пьяный мужчина выстрелил родственнику в глаз. Владелец квартиры решил навестить родственников, которые арендовали его дом, и обсудить вопросы по оплате жилья. Однако в определенный момент ситуация вышла из-под контроля.

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