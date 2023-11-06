Чоловік дізнався, що одружений на сестрі, але не збирається з нею розлучатися: деталі дивної історії

Чоловік дізнався про родинні зв'язки з дружиною - з чого усе почалося

Автор історії розповів, що він ніколи не бачив свого батька. Його виховували матір та бабуся, які не хотіли нічого розповідати про ту людину, яка є його біологічним татом.

Декілька років тому матір чоловіка померла, він мав навести лад у неї вдома. Тоді він вже жив у шлюбі з жінкою, яку дуже кохав. Чоловік прибирав на горищі в будинку матері та знайшов фотоальбом.

Він став передивлятися світлини та помітив дещо дивне. На одному з фото була його матір, а стояла вона поруч з батьком його дружини. Звісно, чоловік вирішив спитати про це у коханої, а та сказала, що про це точно слід поговорити з її татом.

Усе з'ясувалося лише після смерті його матері (фото: Freepik.com)

Кохана жінка виявилася сестрою

Далі історія отримала несподіваний фінал. Чоловік пішов до батька дружини. А той розкрив йому правду.

"Він розповів про те, що зустрічався з дівчиною з фото у коледжі, вона завагітніла. А він не міг з цим впоратися і зник в іншій частині міста", - розповів чоловік.

І тоді він зрозумів, що перед ним стоїть його батько. У його свідоцтві про народження не було ніякої інформації про тата, адже матір народжувала його вдома та відмовилася називати прізвище людини, від якої завагітніла.

Моторошна правда усіх ошелешила (фото: Freepik.com)

Що було далі

Інформація про усе це приголомшила чоловіка та його дружину. Але вони вирішили не розлучатися. Попри те, що пара має спільного батька, вони захотіли залишитися разом.

"Я засмучений, але ми з дружиною говорили про це. Ми спробуємо залишитися разом і більше ніколи не говоритимемо про це. Зараз ми не плануємо заводити дітей", - зізнався чоловік.