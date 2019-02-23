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Она что, умирает? Поклонников удивило новое фото Лободы

STYLERЖизнь    23.02.2019 - 20:45
Она что, умирает? Поклонников удивило новое фото Лободы
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Лобода показала новое фото, которое вызвало неоднозначные комментарии

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно вызвала критику в сети, на своем Instagram-канале продемонстрировала своим поклонникам новую фотографию.

Данное фото певицы вызвало недоумение у некоторых пользователей сети.

Она что, умирает? Поклонников удивило новое фото Лободы

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Она что, умирает?", - отметил пользователь.

"Бяка бяка фу", - прокомментировала varzsal19.

"Привет, как-то не важно выглядишь, ты что заболела?", - написал sashmed86.

"Свет, что с лицом?", - отметила olyabylinina.

"Без косметики совсем другая", - прокомментировала alinohka.xs.

"Моя девочка, глазки уставшие. Удачи и благополучия", - написала starostenk9.

"Эндоскелет", - отметил tyoma_7775.

При этом есть много поклонников певицы, которым фото понравилась.

"Очень красивая", - написал dmitruk.j.

"Красавица!", - отметила 342zhanna.

"Шикарная, такая отдохнувшая", - прокомментировала пользователь.

Напомним, что Светлана Лобода показала жуткие последствия хирургической пластики.

Ранее сообщалось, что Лобода показала редкое фото с Тильдой.

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