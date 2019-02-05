Дочь депутата Киеврады Оксана Величко не смогла объяснить происхождение 5 квартир и 12 участков

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Глава наблюдательной комиссии общественной организации "Вместе против коррупции", дочь депутата Киевсовета от ВО "Батькивщина" Владимира Бондаренко Оксана Величко не смогла объяснить журналистам, каким образом ей удалось приобрести пять квартир в Киеве, одна из которых еще не достроена, а также 12 земельных участков в элитных селах под Киевом и в Ивано-Франковской области. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Отмечается, что организация "Вместе против коррупции" получает миллионы гривен на свою деятельность от доноров.

В то же время за последние несколько лет семья Оксаны Величко значительно улучшила свое материальное положение. В 2015 году Величко инвестировала деньги в строительство квартиры в Киеве площадью 30 кв. м. В 2016 году у нее появился дом на 314 кв. м в селе Бузовая под Киевом. Там журналисты обнаружили функционирующий отель и ресторан, магазин с сувенирами и частных зоопарк. Хотя по документам на этих землях должен находиться музей.

В 2017 году дом на 160 кв. м и еще два соседних земучастка стали собственностью ее 19-летнего сына.

По словам Величко, дом на сына переписал бывший муж (чиновник Фонда госимущества Юрий Величко), однако в его декларации за 2015 год ничего не говорится о такой недвижимости, а из сбережений у него было лишь 10 тыс. долларов.

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Таким образом, не ясно, за какие средства был построен этот дом. Также не понятно, почему Юрий Величко в 2015 и 2016 годах не указывал в своих декларациях 10 земучастков в селе Яблуница Ивано-Франковской области, которые с 2008 году, согласно декларации чиновницы, пребывают в имуществе у Оксаны Величко.

В то же время Величко указала в своей декларации земучастки в Ивано-Франковской области, а вот дом на одном из этих участков - нет.

Таким образом, Оксана Величко вместе с сыном владеют пятью квартирами в Киеве, одна из которых еще не достроена. А также 12 земельными участками в элитных селах под Киевом и в Ивано-Франковской области. Остается открытым вопрос, на какие средства они были приобретены.

Ранее мы писали о том, что у топ-чиновника времен Януковича нашли бизнес в центре Киева и целый городок.