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Что должны знать родители перед тем, как отправлять ребенка в школу 1 сентября: все детали об обучении

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 13:33
Что должны знать родители перед тем, как отправлять ребенка в школу 1 сентября: все детали об обучении Как будет проходить обучение с 1 сентября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Обучение в школах начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года. Будет проходить обучение с рядом особенностей с учетом военного положения.

Об этом пишет МОН.

В частности, очное обучение происходит только тогда, когда для всех детей и учителей есть места в укрытии.

Если мест в сооружениях гражданской защиты не хватает, то образовательный процесс может быть организован путем распределения учебного времени в пределах часов в течение дня, недели, месяца или семестра.

Что необходимо сделать перед открытием школы:

  • проверить учебное заведение и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов;
  • подготовить системы оповещения с учетом детей с нарушениями зрения и слуха;
  • определить и обозначить пути эвакуации, подготовить и оборудовать укрытия;
  • создать запасы воды и медикаментов;
  • провести тренировку по действиям в случае воздушной тревоги и здравоохранения, предоставление домедицинской подготовки;
  • подсоединить Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий.

Что должны знать родители

Омбудсмен Сергей Горбачев рассказал "Украинской правде. Жизни", что школа должна общаться с родителями. В частности, перед началом учебного года учебные заведения должны провести информационную работу с родителями, показать укрытие и где во время воздушной тревоги будут находиться дети.

Также должны разработать и донести до сведения детей, родителей, учителей правила пребывания в укрытии, правила передачи ребенка родителям после завершения тревоги и другие вопросы безопасности.

Соответствующую работу необходимо провести с воспитанниками, учениками и студентами по безопасности, ознакомить с правилами эвакуации в укрытие и пребывания в нем.

"Мы не можем также игнорировать реальный риск террористических актов, принесения взрывных устройств в учреждения образования, оружия, проникновения в учреждения образования, в которых нет пропускной системы, посторонних опасных лиц. Поэтому с родителями и учениками необходимо провести разъяснительную работу, предостеречь их об опасностях и призвать быть бдительными, обращать внимание на подозрительных посторонних лиц и предметы в учебном заведении", - сказал Горбачев.

Что должно быть в укрытии

Нужно различать виды укрытий, ведь для каждого вида укрытия свои особенности его обеспечения.

Простейшие укрытия обеспечиваются:

  • местами для сидения (лежания) - скамейками, стульями, кроватями и т. д;
  • емкостями с питьевой (из расчета 2 л в сутки на одного человека) и технической водой (при отсутствии централизованного водоснабжения);
  • контейнерами для хранения продуктов питания;
  • выносными баками для плотно закрывающихся нечистот;
  • резервным искусственным освещением (электрическими фонарями);
  • средствами пожаротушения;
  • средствами оказания медицинской помощи;
  • средствами связи и оповещения (телефоном, радиоприемником);
  • шанцевым инструментом (лопатами штыковыми и совковыми, ломами, топорами).

Ранее мы сообщали, как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября.

Также мы писали, как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги.

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