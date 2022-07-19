Что должны знать родители перед тем, как отправлять ребенка в школу 1 сентября: все детали об обучении

Обучение в школах начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года. Будет проходить обучение с рядом особенностей с учетом военного положения.

В частности, очное обучение происходит только тогда, когда для всех детей и учителей есть места в укрытии.

Если мест в сооружениях гражданской защиты не хватает, то образовательный процесс может быть организован путем распределения учебного времени в пределах часов в течение дня, недели, месяца или семестра.

Что необходимо сделать перед открытием школы:

проверить учебное заведение и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов;

подготовить системы оповещения с учетом детей с нарушениями зрения и слуха;

определить и обозначить пути эвакуации, подготовить и оборудовать укрытия;

создать запасы воды и медикаментов;

провести тренировку по действиям в случае воздушной тревоги и здравоохранения, предоставление домедицинской подготовки;

подсоединить Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий.

Что должны знать родители

Омбудсмен Сергей Горбачев рассказал "Украинской правде. Жизни", что школа должна общаться с родителями. В частности, перед началом учебного года учебные заведения должны провести информационную работу с родителями, показать укрытие и где во время воздушной тревоги будут находиться дети.

Также должны разработать и донести до сведения детей, родителей, учителей правила пребывания в укрытии, правила передачи ребенка родителям после завершения тревоги и другие вопросы безопасности.

Соответствующую работу необходимо провести с воспитанниками, учениками и студентами по безопасности, ознакомить с правилами эвакуации в укрытие и пребывания в нем.

"Мы не можем также игнорировать реальный риск террористических актов, принесения взрывных устройств в учреждения образования, оружия, проникновения в учреждения образования, в которых нет пропускной системы, посторонних опасных лиц. Поэтому с родителями и учениками необходимо провести разъяснительную работу, предостеречь их об опасностях и призвать быть бдительными, обращать внимание на подозрительных посторонних лиц и предметы в учебном заведении", - сказал Горбачев.

Что должно быть в укрытии

Нужно различать виды укрытий, ведь для каждого вида укрытия свои особенности его обеспечения.

Простейшие укрытия обеспечиваются: