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Що мають знати батьки перед тим, як відправляти дитину до школи 1 вересня: усі деталі про навчання

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Вівторок 19 липня 2022 13:33
Що мають знати батьки перед тим, як відправляти дитину до школи 1 вересня: усі деталі про навчання Як проходитиме навчання з 1 вересня (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Навчання в школах розпочнеться 1 вересня й триватиме до 30 червня 2023 року. Проходитиме навчання з низкою особливостей з урахуванням воєнного стану.

Про це пише МОН.

Зокрема, очне навчання відбувається лише тоді, коли для всіх дітей та вчителів є місця в укритті.

Якщо місць у спорудах цивільного захисту не вистачає, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

Що необхідно зробити перед відкриттям школи:

  • перевірити заклад освіти та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів;
  • підготувати системи оповіщення з урахуванням дітей з порушеннями зору та слуху;
  • визначити та позначити шляхи евакуації, підготувати і обладнати укриття;
  • створити запаси води та медикаментів;
  • провести тренування щодо дій у разі повітряної тривоги і охорони здоров'я, надання домедичної підготовки;
  • під'єднати Wi–Fi в укриттях для проведення занять.

Що мають знати батьки

Омбудсмен Сергій Горбачов розповів "Українській правді. Житя", що школа повинна спілкуватися з батьками. Зокрема, перед початком навчального року школи мають провести інформаційну роботу з батьками, показати укриття і де під час повітряної тривоги будуть перебувати діти.

Також мають розробити та донести до відома дітей, батьків, вчителів правила перебування в укритті, правила передачі дитини батькам після завершення тривоги та інші безпекові питання.

Відповідну роботу необхідно провести з вихованцями, учнями та студентами щодо безпеки, ознайомити з правилами евакуації до укриття та перебування у ньому.

"Ми не можемо також ігнорувати реальний ризик терористичних актів, принесення вибухових пристроїв до закладів освіти, зброї, проникнення до закладів освіти, в яких немає пропускної системи, сторонніх небезпечних осіб. Тому з батьками та учнями необхідно провести роз'яснювальну роботу, застерегти їх про небезпеки та закликати бути пильними, звертати увагу на підозрілих сторонніх осіб та предмети в закладі освіти", - сказав Горбачов.

Що має бути в укритті

Потрібно розрізняти види укриттів, адже для кожного виду укриття свої особливості його забезпечення.

Найпростіші укриття забезпечуються:

  • місцями для сидіння (лежання) - лавками, стільцями, ліжками тощо;
  • місткостями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
  • контейнерами для зберігання продуктів харчування;
  • виносними баками для нечистот, що щільно закриваються;
  • резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями);
  • засобами пожежогасіння;
  • засобами надання медичної допомоги;
  • засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
  • шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами).

Раніше ми повідомляли, як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня.

Також ми писали, як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги.

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