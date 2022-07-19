Що мають знати батьки перед тим, як відправляти дитину до школи 1 вересня: усі деталі про навчання
Навчання в школах розпочнеться 1 вересня й триватиме до 30 червня 2023 року. Проходитиме навчання з низкою особливостей з урахуванням воєнного стану.
Про це пише МОН.
Зокрема, очне навчання відбувається лише тоді, коли для всіх дітей та вчителів є місця в укритті.
Якщо місць у спорудах цивільного захисту не вистачає, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин упродовж дня, тижня, місяця або семестру.
Що необхідно зробити перед відкриттям школи:
- перевірити заклад освіти та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів;
- підготувати системи оповіщення з урахуванням дітей з порушеннями зору та слуху;
- визначити та позначити шляхи евакуації, підготувати і обладнати укриття;
- створити запаси води та медикаментів;
- провести тренування щодо дій у разі повітряної тривоги і охорони здоров'я, надання домедичної підготовки;
- під'єднати Wi–Fi в укриттях для проведення занять.
Що мають знати батьки
Омбудсмен Сергій Горбачов розповів "Українській правді. Житя", що школа повинна спілкуватися з батьками. Зокрема, перед початком навчального року школи мають провести інформаційну роботу з батьками, показати укриття і де під час повітряної тривоги будуть перебувати діти.
Також мають розробити та донести до відома дітей, батьків, вчителів правила перебування в укритті, правила передачі дитини батькам після завершення тривоги та інші безпекові питання.
Відповідну роботу необхідно провести з вихованцями, учнями та студентами щодо безпеки, ознайомити з правилами евакуації до укриття та перебування у ньому.
"Ми не можемо також ігнорувати реальний ризик терористичних актів, принесення вибухових пристроїв до закладів освіти, зброї, проникнення до закладів освіти, в яких немає пропускної системи, сторонніх небезпечних осіб. Тому з батьками та учнями необхідно провести роз'яснювальну роботу, застерегти їх про небезпеки та закликати бути пильними, звертати увагу на підозрілих сторонніх осіб та предмети в закладі освіти", - сказав Горбачов.
Що має бути в укритті
Потрібно розрізняти види укриттів, адже для кожного виду укриття свої особливості його забезпечення.
Найпростіші укриття забезпечуються:
- місцями для сидіння (лежання) - лавками, стільцями, ліжками тощо;
- місткостями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
- контейнерами для зберігання продуктів харчування;
- виносними баками для нечистот, що щільно закриваються;
- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями);
- засобами пожежогасіння;
- засобами надання медичної допомоги;
- засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами).
Раніше ми повідомляли, як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня.
Також ми писали, як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги.