Дополнительные выплаты пенсионерам: на какую сумму можно рассчитывать в апреле

Пенсионные выплаты увеличились в Украине с 1 марта 2019 года благодаря тому, что была проведена индексация. Также почти 2 миллиона пенсионеров получили специальную дополнительную выплату в размере 1205 гривен. Эта одноразовая помощь выдавалась вместе с пенсией тем пенсионерам, у которых есть достаточный трудовой стаж, но они получают минимальную пенсию, так как имели очень низкую зарплату.

Вторая часть этой одноразовой материальной помощи будет выдана в апреле – она составит также 1205 гривен. В Пенсионном Фонде Украины объяснили, что это одноразовая выплата не повлияет на льготы, которые получают пенсионеры.

"Хочу обратить внимание, что выписано четко в постановлении: эта единовременная выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии", — заявила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Тем, у кого минимальная пенсия не превышает 1700 гривен, будет проведена индексация в июле и декабре 2019 года. При этом специалисты объясняют, что, если после перерасчета их реальная пенсия будет меньше 1700 гривен – они все равно будут получать минимальную выплату, установленную законом.

"Индексации не подлежат социальные пенсии, при которых нет зарплат вообще, и все спецпенсии — госслужащим, прокурорам, судьям, помощникам народных депутатов, журналистам, научным работникам и так далее", - добавила Копашко.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам готовят серьезные изменения по монетизации субсидий и рассказали, кто может лишиться субсидий.

А также рассказывали о том, почему у некоторых пенсионеров не изменились выплаты в марте после индексации.