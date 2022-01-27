Дорофеева поделилась провокационными фото в белье

31-летняя Дорофеева позировала в своем доме в белье молочного цвета и укороченной кофте в тон. На некоторых фото она приспустила ее ниже, демонстрируя атласный бюстгальтер и упругий пресс.

При этом снимки были сделаны с таких ракурсов, что лица девушки практически не видно. В подписи к новым фото Надя опубликовала фрагмент текста своей новой песни.

"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya…", - написала Дорофеева.

Надя Дорофеева показала фигуру в нижнем белье (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики принялись гадать в комментариях, какое слово пропущено в конце фразы, не забывая осыпать певицу комплиментами.