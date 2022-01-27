Дорофєєва поділилася провокаційними фото в білизні

31-річна Дорофєєва позувала в своєму будинку в білизні молочного кольору і укороченій кофті в тон. На деяких фото вона приспустила її нижче, демонструючи атласний бюстгальтер і пружний прес.

При цьому знімки були зроблені з таких ракурсів, що обличчя дівчини практично не видно. У підписі до нових фото Надя опублікувала фрагмент тексту своєї нової пісні.

"І ніхто не винен, що втрачали ми контроль. Все одно, що кажуть raznotsvetnaya...", - написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва показала фігуру в нижній білизні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники почали гадати в коментарях, яке слово пропущено в кінці фрази, не забуваючи обсипати співачку компліментами.