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Дорофєєва поділилася провокаційними фото в білизні

Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва, яка нещодавно похвалилася новим татуюванням на своєму тілі, продовжує розбурхувати шанувальників відвертими фото. Цього разу співачка влаштувала грайливу домашню фотосесію в нижній білизні.

Пікантні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

31-річна Дорофєєва позувала в своєму будинку в білизні молочного кольору і укороченій кофті в тон. На деяких фото вона приспустила її нижче, демонструючи атласний бюстгальтер і пружний прес.

При цьому знімки були зроблені з таких ракурсів, що обличчя дівчини практично не видно. У підписі до нових фото Надя опублікувала фрагмент тексту своєї нової пісні.

"І ніхто не винен, що втрачали ми контроль. Все одно, що кажуть raznotsvetnaya...", - написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва показала фігуру в нижній білизні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники почали гадати в коментарях, яке слово пропущено в кінці фрази, не забуваючи обсипати співачку компліментами.

  • Навіщо так гаряче, і фоткою і словами
  • Вау, фото просто вогонь!
  • Різнобарвна любов...
  • Прекрасна наша Dorofeeva
  • Не можна бути такою красивою
  • Ось вона, ідеальна фігура
  • Куди Володя взагалі дивиться? Тут напівголу Надю якісь люди фоткають вдома
  • До чого ж Надя хороша

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла про невпевненість у собі і подолання цієї проблеми.

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Надя Дорофеєва