Единственный политический киборг Украины, – военные о Юлии Тимошенко

Тимошенко и "киборги" (фото: пресс-служба)

Юлия Тимошенко в ответ поблагодарила украинских воинов за мужество

Участники торжественного съезда партии "Батькивщина" почтили минутой молчания память украинских воинов, которые погибли во время обороны Донецкого аэропорта, годовщину которой Украина недавно отметила. Об этом рассказали в прес-службе "Батькивщины".

Всех военных, собравшихся во Дворце спорта, Юлия Тимошенко пригласила на сцену. Среди них было и много киборгов – воинов, которые защищали диспетчерскую башню и терминалы ДАП и выжили.

Киборг Михаил Миньо в своем выступлении призвал всю страну объединиться вокруг единого лидера, достойного поддержки.

"У нас действительно есть один лидер, которого нужно поддержать. Это лидер Юлия Владимировна Тимошенко. Посмотрите, это цвет нации, это офицеры. Они завтра могут взять в руки оружие и защитить нашу страну. Мы любим Украину, мы проливали за нее кровь и сейчас мы никому не дадим, чтобы нашу страну внутри разрывали. Поэтому, Юлия Владимировна, мы Вас поддерживаем. Вы наш президент и Верховный главнокомандующий", – заявил он.

Юлия Тимошенко и "киборги" (фото: пресс-служба)

В свою очередь киборг Николай Тихонов выразил надежду, что Юлия Тимошенко будет не только хорошим президентом, но и хорошим главнокомандующим, ведь имеет для этого все нужные качества.

"Быть главнокомандующим в такие тяжелые времена непросто. Надо иметь железную волю, абсолютную самодисциплину, настойчивость и выдержку. Нужно быть реформатором той армии, к которой мы еще идем. Я знаю точно, что такие качества у Тимошенко есть. Я надеюсь, что она вскоре станет главнокомандующим украинского войска", – заявил он.

Еще один военный – Олег Кравец – посвятил лидеру "Батькивщины" стихотворение, в котором сравнил несокрушимость Юлии Тимошенко со стойкостью защитников Донецкого аэропорта и назвал ее "единственным политическим киборгом".

Юлия Тимошенко в ответ поблагодарила украинских воинов за мужество и заявила, что для нее большая гордость видеть их гостями торжественного съезда "Батькивщины" и стоять с ними на одной сцене.

"Они – лучшая часть нашей национальной украинской команды. Большая гордость для меня, что они сегодня являются гостями нашего съезда. Большая гордость – каждое слово, которое они только что сказали. И большая ответственность для всех нас и для меня лично, не подвести их на политическом поле боя", – призналась политик.

По словам лидера "Батькивщины", с такой гвардией Украина не имеет другого выбора, кроме как побеждать. А после всех политических боев защитники присоединятся к перестройке государства, ведь хорошо понимают, как это делать.

"Я знаю, что Украина одержит победу в войне. Я знаю, что Донбасс будет украинским. Я знаю, что в Донецке опять будет новый, мирный гражданский аэропорт – аэропорт имени Киборгов. Именно так мы его с вами назовем", – подытожила Юлия Тимошенко.

Видео: YouTube/Юлія Тимошенко

Напомним, дочь Тимошенко выступила на съезде "Батькивщины".

