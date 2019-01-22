Єдиний політичний кіборг України, – військові про Юлію Тимошенко

Тимошенко і "кіборги" (фото: прес-служба)

Юлія Тимошенко у відповідь подякувала українським воїнам за мужність

Учасники урочистого з’їзду партії "Батьківщина" вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських воїнів, які загинули під час оборони Донецького аеропорту, річницю якої Україна нещодавно відзначила. Про це розповіли у прес-службі "Батьківщини".

Усіх військових, що зібралися в Палаці спорту, Юлія Тимошенко запросила на сцену. Серед них було і багато кіборгів – воїнів, які боронили диспетчерську вежу та термінали ДАП і вижили.

Кіборг Михайло Миньо у своєму виступі закликав всю країну об’єднатися навколо єдиного лідера, гідного підтримки.

"У нас дійсно є один лідер, якого потрібно підтримати. Це лідер Юлія Володимирівна Тимошенко. Подивіться, це цвіт нації, це офіцери. Вони завтра можуть взяти в руки зброю і захистити нашу країну. Ми любимо Україну, ми проливали за неї кров і зараз ми нікому не дамо, щоб нашу країну всередині розривали. Тому, Юлія Володимирівна, ми Вас підтримуємо. Ви наш президент і Верховний головнокомандувач", – заявив він.

Юлія Тимошенко і "кіборги" (фото: прес-служба)

Своєю чергою кіборг Микола Тихонов висловив сподівання, що Юлія Тимошенко буде не лише вправним президентом, а й гарним головнокомандувачем, адже має для цього всі потрібні якості.

"Бути головнокомандувачем у такі важкі часи непросто. Треба мати залізну волю, абсолютну самодисципліну, наполегливість та витримку. Треба бути реформатором тої армії, до якої ми ще йдемо. Я знаю точно, що такі якості у Тимошенко є. Я сподіваюсь, що вона невдовзі стане головнокомандувачем українського війська", – заявив він.

Ще один військовий – Олег Кравець – присвятив лідеру "Батьківщини" вірш, у якому порівняв незламність Юлії Тимошенко зі стійкістю захисників Донецького аеропорту і назвав її "єдиним політичним кіборгом України".

Юлія Тимошенко у відповідь подякувала українським воїнам за мужність і заявила, що для неї велика гордість бачити їх гостями урочистого з’їзду "Батьківщини" та стояти з ними на одній сцені.

"Вони – найкраща частина нашої національної української команди. Велика гордість для мене, що вони сьогодні є гостями нашого з’їзду. Велика гордість – кожне слово, яке вони щойно сказали. І велика відповідальність для всіх нас, і для мене особисто, не підвести їх на політичному полі бою", – зізналася політик.

За словами лідера "Батьківщини", з такою гвардією Україна не має іншого вибору, окрім як перемагати. А після всіх політичних боїв захисники долучаться до розбудови держави, адже гарно розуміють, як це робити.

"Я знаю, що Україна здобуде перемогу у війні. Я знаю, що Донбас буде українським. Я знаю, що в Донецьку знову буде новий, мирний цивільний аеропорт – аеропорт імені Кіборгів. Саме так ми його із вами назвемо", – підсумувала Юлія Тимошенко.

Відео: YouTube/Юлія Тимошенко

Нагадаємо, донька Тимошенко виступила на з'їзді "Батьківщини".