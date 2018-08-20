Это были самозванцы: коллектив Киевского театра юного зрителя опроверг гастроли в Крыму

Коллаж РБК-Украина

В оккупированном Крыму был другой театр

Руководитель Киевского театра юного зрителя на Липках опроверг информацию о гастролях в оккупированном Крыму. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте театра.

Руководитель театра Виктор Гирич опроверг информацию, которая появилась в видеоролике и заявил, что вся команда театра находится в Киеве. Кто выдал себя за актеров Киевского театра юного зрителя на Липках, он не знает.

"Сейчас вся команда театра находится на рабочих местах в столице и занимается подготовкой к открытию 94-го театрального сезона", — подчеркнул он и добавил, что ТЮЗ на Липках является единственным театром юного зрителя в Киеве.

Кроме того, руководитель литературно-драматической части тетра Наталья Потушняк сообщила в комментарии для ТСН, что ранее уже были замечены афиши, на которых использовалось название театра.

"Наши актеры еще раньше замечали чужие афиши с использованием названия театра. Но никакого отношения к театру юного зрителя в Киеве данные объявления не имеют", - сообщила Потушняк и добавила, что театр не планирует подавать иски по поводу клеветы или предоставления ложной информации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Киевский театр юного зрителя заметили в аннексированном Крыму.

Такую информацию подтвердил журналистам руководитель театра, который представился Валерием. Он объяснил, что пойти на такой шаг его вынудили гонорары, которые платят за выступления на аннексированном полуострове. Об этом сообщили журналисты "Крым. Реалии" в своем видео о туристическом сезоне на полуострове.

Видео: РБК-Украина