Це були самозванці: колектив Київського театру юного глядача спростував гастролі в Криму

Колаж РБК-Україна

В окупованому Криму був інший театр

Керівник Київського театру юного глядача на Липках спростував інформацію про гастролі в окупованому Криму. Про це сказано в заяві, опублікованому на сайті театру.

Керівник театру Віктор Гирич спростував інформацію, яка з'явилася у відеоролику і заявив, що вся команда театру знаходиться в Києві. Хто видав себе за акторів Київського театру юного глядача на Липках, він не знає.

"Зараз вся команда театру знаходиться на робочих місцях в столиці і займається підготовкою до відкриття 94-го театрального сезону", — підкреслив він і додав, що ТЮГ на Липках є єдиним театром юного глядача в Києві.

Крім того, керівник літературно-драматичної частини театру Наталя Потушняк повідомила у коментарі для ТСН, що раніше вже були помічені афіші, на яких використовувалося назва театру.

"Наші актори ще раніше помічали чужі афіші з використанням назви театру. Але ніякого відношення до театру юного глядача в Києві ці оголошення не мають", - повідомила Потушняк і додала, що театр не планує подавати позови з приводу наклепу або надання неправдивої інформації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Київський театр юного глядача помітили в аннексированном Криму.

Таку інформацію підтвердив журналістам керівник театру, який представився Валерієм. Він пояснив, що піти на такий крок його змусили гонорари, які платять за виступи на аннексированном півострові. Про це повідомили журналісти "Крим. Реалії" у своєму відео про туристичному сезоні на півострові.

Відео: РБК-Україна