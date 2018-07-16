"Вы в курсе, что в стране война?" В сети возмущены празднованием Дня металлургов в Кривом Роге

Фото: 15 июля в Украине День металлурга (pixabay.com/kepinator)

15 июля в Украине прошел День металлурга - профессиональный праздник работников металлургической и горнодобывающей промышленности

15 июля по всей стране прошел профессиональный праздник – День металлурга, который отмечается в каждое третье воскресенье июля. В сети тут же стали выкладывать фото и видео с празднования этого дня в Кривом Роге.

Общественная активистка Юлия Усс опубликовала пост на своей странице в Facebook, где возмутилась происходящим в городе 15 июля.

"Я в шоке от сегодняшнего действа по всему городу. День металлурга. Ну почему нужно устраивать такие гульки?! Почему в день медицинского работника или учителя не устраивают такие гуляния? Почему эти средства не потратить с умом? Например, в помощь онкобольным людям, или бабушкие, которая живет на 1200 грн. Почему нужно с пышным размахом гулять в каждом районе? Я скажу просто: целевая аудитория требует хлеба и зрелищ. И пока целевая аудитория будет это хотеть, будут те, кто это зрелище устроит", - написала девушка в публикации.

Опубліковано Yulia Uss Субота, 14 липня 2018 р.

Видео: День металлурга в Кривом Роге (facebook.com/100007716497683)

Также она добавила: "Поэтому, криворожане, не ведитесь на такие праздники, когда в городе СТРАШНО ездить на работу в маршрутках, СТРАШНО лечиться, СТРАШНО ходить вечером по городу. Просто думайте, кого вы выбрали".

Опубліковано Yulia Uss Субота, 14 липня 2018 р.

День металлурга в Кривом Роге (facebook.com/100007716497683)

Волонтер Юлиана Березуцкая также не прошла мимо такого действа. "Я хочу задать вопрос организаторам сегодняшнего мероприятия. Вы в адеквате? Вы в курсе, что в стране ВОЙНА? Какие фейерверки?" – написала она.

Пользователи неоднозначно восприняли реакцию девушек на празднование.

"А никто не подумал о тех ребятах, у которых сегодня праздник, которые вкалывают на заводе, стоят у печей, где температура плавления больше 1000 градусов, обеспечивая хоть какую-то стабильность городу? И получают копейки за адский труд?" - написал один из пользователей.

"Так может лучше было бы не на фейерверки потратить, а дать деньгами работникам?" - ответили ему.

"Противники салютов ликуйте. на 44 кв его не было...не заслужили металлурги", - прокомментировал другой пользователь. На что он получил ответ: "А вы считаете это то,что нужно заслужить?".

"Война только для тех, у кого там родственники, и то не всегда..т Всем остальным глубоко пофиг...", - говорится в еще одном комментарии.

"Я понимаю, праздник Металлургов, тяжелый труд у них, только они отработали смену в жаре и прийдут домой, а ребята там погибают и лежат в земле, я думаю, они заслужили уважения", - прокомментировал пользователь. "А кто говорит, что они не заслуживают Уважение? Что вы все переводите в негатив! Думать нужно о живых, в первую очередь. Салют сделан для детей, по большей мере. Давайте и детей будем озлабливать с пеленок...", - ответили ему.

Скриншоты комментариев (facebook.com/juliana.berezutskaya)

Напомним, в больнице Кривого Рога, где умер боец Владимир Блызнюк, прокомментировали обвинения в халатности врачей.

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