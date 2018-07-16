"Ви в курсі, що в країні війна?" В мережі обурені святкуванням Дня металургів в Кривому Розі

Фото: 15 липня в Україні День металурга (pixabay.com/kepinator)

15 липня в Україні пройшов День металурга - професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

15 липня по всій країні пройшло професійне свято – День металурга, яке відзначається кожну третю неділю липня. У мережі відразу ж стали викладати фото та відео зісвяткування цього дня у Кривому Розі.

Громадська активістка Юлія Усс опублікувала пост на своїй сторінці в Facebook, де обурилася тим, що відбувається в місті 15 липня.

"Я в шоці від сьогоднішнього дійства по всьому місту. День металурга. Ну чому треба влаштовувати такі гульки?! Чому в день медичного працівника або вчителі не влаштовують такі гуляння? Чому ці кошти не витратити з розумом? Наприклад, у допомогу онкохворим людям, або бабусі, яка живе на 1200 грн. Чому потрібно з пишним розмахом гуляти в кожному районі? Я скажу просто: цільова аудиторія вимагає хліба і видовищ. І поки цільова аудиторія буде це хотіти, будуть ті, хто це видовище влаштує", - написала дівчина у публікації.

Опубліковано Yulia Uss Субота, 14 липня 2018 р.

Відео: День металурга в Кривому Розі (facebook.com/100007716497683)

Також вона додала: "Тому, криворіжці, не ведіться на такі свята, коли в місті СТРАШНО їздити на роботу в маршрутках, СТРАШНО лікуватися, СТРАШНО ходити ввечері по місту. Просто думайте, кого ви обрали".

Опубліковано Yulia Uss Субота, 14 липня 2018 р.

День металурга у Кривому Розі (facebook.com/100007716497683)

Волонтер Юліана Березуцька також не пройшла повз такого дійства. "Я хочу задати питання організаторам сьогоднішнього заходу. Ви в адекваті? Ви в курсі, що в країні ВІЙНА? Які феєрверки?" – написала вона.

Користувачі неоднозначно сприйняли реакцію дівчат на святкування.

"А ніхто не подумав про тих хлопців, у яких сьогодні свято, які працюють на заводі, стоять біля печей, де температура плавлення більше 1000 градусів, забезпечуючи хоч якусь стабільність місту? І отримують копійки за пекельну працю?" - написав один з користувачів.

"Так може краще було б не на феєрверки витратити, а дати грошима працівникам?" - відповіли йому.

"Противники салютів радійте. на 44 кв його не було...не заслужили металурги", - прокоментував інший користувач. На що він отримав відповідь: "А ви вважаєте це те, що потрібно заслужити?".

"Війна тільки для тих, у кого там родичі, і то не завжди.. Усім іншим глибоко пофіг...", - йдеться у ще одному коментарі.

"Я розумію, свято Металургів, важка праця в них, тільки вони відпрацювали зміну в жарі і прийдуть додому, а хлопці там гинуть і лежать у землі, я думаю, вони заслужили на повагу", - прокоментував користувач. "А хто каже, що вони не заслуговують на Повагу? Що ви все переводите в негатив! Думати треба про живих, у першу чергу. Салют зроблений для дітей, по більшій мірі. Давайте і дітей будемо озлоблювати з пелюшок...", - відповіли йому.

Скріншоти коментарів (facebook.com/juliana.berezutskaya)

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