Финансовый гороскоп на начало апреля: кому из знаков Зодиака повезет

Астрологи рассказали, что в начале апреля Меркурий закончил свое ретроградное движении и в целом апрель будет благоприятным месяцем во многих аспектах. Все дела, которые застопорились в марте – снова сдвинутся с мертвой точки, а в финансах ко многим представителям знаков Зодиака вернется удача.

Что ждет знаки Зодиака в период с 1 по 7 апреля:

Овнам стоит быть осторожными на этой неделе и не хвататься одновременно за несколько дел. Астрологи советуют им попробовать себя в чем-то новом и наметить кардинальные изменения в жизни.

Тельцу в начале апреля поможет ретроградный Сатурн, который сделает представителей этого знака сильными и позитивными. В период с 1 по 7 апреля деньги будут прямо пропорциональны упорному труду и активности.

Близнецам астрологи рекомендуют в ближайшую неделю избегать денежных авантюр и доверять только проверенным источникам. Также представителям этого знака не рекомендуется в начале месяца менять что-либо в профессиональной сфере.

У Раков главной проблемой станет нетерпеливость и излишняя эмоциональность. Астрологи рекомендуют им доводить начатое до конца, сосредоточиться на работе и даже посетить тренинг по управлению деньгами.

Львам звезды сулят удачу в первую неделю апреля. Однако астрологи рекомендуют поискать представителям этого знака дополнительные пути заработка и для этого оценить свои способности и разобраться в слабостях.

Девам астрологи рекомендуют серьезно подойти к решению внутренних проблем и избавиться от негативных установок, которые мешают им зарабатывать больше. Звезды сигнализируют о том, что Девам на этой неделе может крупно не повезти с деньгами.

Знаки Зодиака, которым повезет в финансах с 1 по 7 апреля (Коллаж РБК-Украина)

У Весов в первую неделю апреля появится возможность улучшить свое материальное положение. Звезды благоприятно складываются, чтобы наводить порядок в делах, искать новую работу, дополнительный заработок. Для них ближайшая неделя – самая благоприятная в этом месяце.

Скорпионам астрологи рекомендуют не пускать дела на самотек и вплотную заняться решением финансовых проблем, а умеренная энергетика покровителя Марса им в этом поможет.

Стрельцам не стоит полагаться на случай, хотя первая неделя апреля для них будет позитивной в финансовом плане. Однако астрологи рекомендуют представителям этого знака поискать для себя новый тип активности и провести инвентаризацию целей.

Козерогам разбогатеть в ближайшую неделю будет трудно, однако снижать активность звезды не рекомендуют. Также в ближайшую неделю представителям этого знака стоит обратить внимание на налоги, кредиты, банковские счета и коммунальные платежи.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самые влюбчивые знаки Зодиака.

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