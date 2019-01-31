Гиперлуп в дыму: экспресс в Борисполь дважды сломался за одну поездку

Все пассажиры, в том числе и дети, надышались непонятным дымом

Киевский экспресс, который курсирует между столицей и аэропортом "Борисполь", снова вышел из строя. Об этом сообщил пассажир экспресса Андрей Охота на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в среду вечером, 30 января во время рейса из аэропорта "Борисполь". Андрей Охота сообщил, что поломка произошла через 20 минут и в вагоне началась небольшая паника, так как у многих пассажиров были билеты на поезд.

"Гиперлуп сломался. Отъехали от аэропорта и через 20 минут он "крякнул". Рядом со мной люди, у которых билеты на другой поезд, и у них все шансы не успеть на него. Людей чертовски много, набито как балтийской кильки", - написал пользователь.

Фото (facebook.com/Андрій Охота)

Вынужденная остановка продлилась около получаса и экспресс снова поехал в сторону столицы. Как сообщил пассажир, вскоре он снова остановился и салон заполнился дымом.

В комментариях указано, что этим дымом дышали все пассажиры, в том числе и маленькие дети.

Вскоре Андрей Охота разместил небольшое видео на своей странице и сообщил, что путь от "Борисполя" до железнодорожного вокзала занял около двух часов, вместо обещанных 35 минут.

Пользователи в сети начали шутить о том, что скоро нужно будет в поле поставить киоски с шауромой для любителей постоянных поломок экспресса.

Скриншоты (facebook.com/Андрій Охота)

Напомним, ранее мы писали о том, что журналист показал ужасы международного поезда "Укрзализныци".

А также рассказывали о том, что директор "Рилейда" назвал абсурдными обвинения в хищениях на строительстве бориспольского экспресса.