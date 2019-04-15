ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Главное, чтобы Украина выстояла: политзаключенный Балух написал письмо

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 20:47
Главное, чтобы Украина выстояла: политзаключенный Балух написал письмо
Владимир Балух написал письмо (Коллаж РБК-Украина)

Политзаключенный поблагодарил за то, что активисты неравнодушны к его судьбе

Политзаключенный Владимир Балух написал трогательное письмо, в котором выразил надежду, что Украина выстоит и победит. Текст письма разместила на своей странице активистка из Латвии Татьяна Лазда.

Татьяна Лазда отметила, что в тот момент, когда опускаются руки, именно такие письма заставляют собрать себя в кучу и снова выходить на протесты, чтобы поддержать тех, кто оказался в тюрьмах РФ.

"Когда совсем опускают руки и хочется кричать "и провались все пропадом", вот такие письма заставляют собрать себя в кучу, плюнуть на любую промосковскую, украинскую (и не только), нейтральную культурную нечисть, и снова стоять с "табличками" в пикетах вот за них. … и поддерживать, и помогать Украине. Спасибо тем, немногим, кто думает также", — написала Лазда.

Главное, чтобы Украина выстояла: политзаключенный Балух написал письмо

Владимир Балух (facebook.com/tatjana.lazda.LV)

Она разместила на своей странице скрин письма Владимира Балуха, в котором политзаключенный отметил, что в Украине сейчас очень непростой период и "самое главное сейчас – чтобы Украина выстояла, а значит победила".

Владимир Балух отдельно поблагодарил активистов, а также всех остальных порядочных и небезразличных людей за то, что они оказывают поддержку и принимают участие в судьбе украинских политзаключенных и узников Кремля.  

Главное, чтобы Украина выстояла: политзаключенный Балух написал письмо

Письмо Владимира Балуха (facebook.com/tatjana.lazda.LV)

В комментариях украинцы поблагодарили активистку за то, что она не забывает Украину и продолжает поддерживать украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Балуха держат в ШИЗО колонии в Тверской области РФ.

А также рассказывали о том, что во Франции провели акцию в поддержку Сенцова.

Число украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, - адвокат Психологическая катастрофа: украинцам рассказали, как поддержать Павла Гриба
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Владимир Балухполитзаключенные в РФполитзаключенные
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь