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Головне, щоб Україна вистояла: політв'язень Балух написав листа

STYLERЖиття    15.04.2019 - 20:47
Головне, щоб Україна вистояла: політв'язень Балух написав листа
Володимир Балух написав листа (Колаж РБК-Україна)

Політв'язень подякував за те, що активісти небайдужі до його долі

Політв'язень Володимир Балух написав зворушливий лист, в якому висловив надію, що Україна вистоїть і переможе. Текст листа розмістила на своїй сторінці активістка з Латвії Тетяна Лазда.

Тетяна Лазда зазначила, що в той момент, коли опускаються руки, саме такі листи змушують зібрати себе до купи і знову виходити на протести, щоб підтримати тих, хто опинився у в'язницях РФ.

"Коли зовсім опускають руки і хочеться кричати: "та йди все пропадом", ось такі листи змушують зібрати себе до купи, плюнути на будь-яку промосковську, українську (і не тільки), нейтральну культурну нечисть, і знову стояти з "табличками" в пікетах от за них. ... і підтримувати, і допомагати Україні. Спасибі тим небагатьом, хто думає так само", — написала Лазда.

Головне, щоб Україна вистояла: політв'язень Балух написав листа

Володимир Балух (facebook.com/tatjana.lazda.LV)

Вона розмістила на своїй сторінці скрін листа Володимира Балуха, в якому політв'язень зауважив, що в Україні зараз дуже непростий період і "саме головне зараз – щоб Україна вистояла, а значить перемогла".

Володимир Балух окремо подякував активістам, а також всім іншим порядним і небайдужим людям за те, що вони висловлюють підтримку і беруть участь у долі українських політв'язнів і в'язнів Кремля.

Головне, щоб Україна вистояла: політв'язень Балух написав листа

Лист Володимира Балуха (facebook.com/tatjana.lazda.LV)

В коментарях українці подякували активістці за те, що вона не забуває Україну і продовжує підтримувати українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Балуха тримають в ШІЗО колонії в Тверській області РФ.

А також розповідали про те, що у Франції провели акцію в підтримку Сенцова.

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