Гороскоп здоровья на апрель: кому стоит опасаться

Гороскоп здоровья на апрель составил дважды победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов, который считает, что в апреле организм человека очень ослаблен. Поэтому в этот период следует особенно тщательно следить за здоровьем: находиться на воздухе, правильно питаться и уделять достаточное внимание спорту. Об этом пишет издание "Факты".

Овны

В апреле иммунитет Овнов будет очень уязвим. Это связано с сильными нагрузками в профессиональной деятельности. Представителям данного знака грозят вирусы и простудные заболевания. Звезды советуют Овнам одеваться теплее и не идти на поводу у весенней погоды. К тому же будет вовсе не лишним прием витаминных комплексов.

Тельцы

Из-за постоянной смены событий и принятия важных решений вдумчивые и ответственные Тельцы получат весьма серьезную нагрузку на нервную систему в апреле. Представители этого знака могут страдать от перепадов настроения, раздражительности и даже нервных срывов. Звезды советуют чаще уделять время своим хобби и прогуливаться в новых местах. Смена обстановки и позитивные мысли - лучшее лекарство для ваших нервов.

Близнецы

В этом месяце Близнецы будут сосредоточены на карьерных достижениях. Иногда ради успеха им придется уступать в спорах и в какой-то мере молча сдавать свои позиции. Подобная ситуация для представителей данного знака, которые привыкли всегда говорить то, что думают, может вылиться в проблемы со связками и горлом. Звезды советуют Близнецам избегать переохлаждения и не оттягивать визит к врачу, если чувствуете даже легкое недомогание.

Раки

Из-за резкой смены событий, которую звезды пророчат Ракам в апреле, у консервативных представителей знака может закружиться голова, при чем не только в переносном смысле. Слабость, головные боли и даже мигрень могут стать неприятными спутниками позитивных перемен. А потому не забывайте должное внимание уделять здоровью - спорт, прогулки и обычная зарядка на свежем воздухе по утрам помогут избежать подобных недугов.

Гороскоп здоровья на апрель 2019 по всем знакам Зодиака (иллюстративное фото: pixabay.com)

Львы

Досадным препятствием на пути целеустремленных и уверенных в себе Львов в этом месяце могут стать бытовые травмы. Чтобы избежать падений, ушибов или же ожогов, старайтесь не спешить и не хвататься за несколько дел водночасье. Что касается мелких хлопот по дому, их лучше поручить людям, которые являются в этом профессионалами. Иначе можно попасть впросак.

Девы

Гиперответственные Девы в апреле могут столкнуться с болями в спине. А все потому, что представители этого знака плохо справляются с правильным распределением своих жизненных ресурсов и часто делают работу за людей, которые вполне могли бы справиться с ней сами. Звезды советуют чаще обращаться за помощью и не переоценивать себя. Иначе об этом вам "расскажет" ваш организм.

Весы

Этот месяц предоставит мнительным Весам немало поводов для волнений. Есть большая вероятность, что представителям данного знака придется принимать решения на ходу, действуя тут и сразу. Не удивительно, что волнения, связанные с этим, выльются в сердечные проблемы. Чтобы уйти от такого сценария, доверьтесь своей интуиции.

Скорпионы

В сфере личных отношений у Скорпионов может скопиться масса недосказанных слов в адрес партнера. Обиды и претензии, которые представители данного знака склонны держать в себе, - это прямой путь к проблемам с давлением. А потому старайтесь чаще говорить начистоту не только с любимым человеком, но и со всеми окружающими. Это позволит избавиться от негатива и возможных недугов.

Гороскоп здоровья на апрель 2019 по всем знакам Зодиака (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стрельцы

Расположение небесных тел подтолкнет Стрельцов к гибкости. Возможно, представителям знака придется подстраиваться под сложившиеся обстоятельства и даже в чем-то поменять свои взгляды на жизнь. Если они столкнуться с такой ситуацией, их организм может отреагировать обострением хронических заболеваний. Потому желательно вовремя заняться профилактикой. Ну и, конечно же, проще относиться к происходящему. Помните, что отступление часто приводит к победе.

Козероги

В этом месяце Козероги будут полны сил и энергии. Их эмоциональный и физический потенциал на пике. Самое время браться за новые начинания. Но на волне задора не стоит забывать об отдыхе и здоровом сне. Иначе быстро истощите свои жизненные ресурсы и ослабите иммунитет.

Водолеи

У представителей этого знака в апреле может накопиться масса претензий к себе. Амбициозные и активные Водолеи тяжело переносят поражения и даже мелкие неудачи, от которых в этом месяце они не застрахованы. Но без промахов, как известно, невозможен успех. А потому отбросьте самоедство и недовольство собой. Это может вылиться в проблемы с кожей. Чаще хвалите себя и делайте комплименты своему отражению в зеркале.

Рыбы

В этом месяце наиболее уязвимым местом Рыб может оказаться пищеварительная система. Поэтому не стоит нагружать желудок смелыми кулинарными экспериментами или диетами. Старайтесь придерживаться правильного питания и поменьше волнуйтесь. Иначе рискуете столкнуться с гастритом или даже язвой.

Ранее мы писали, каким представителям зодиакального созвездия повезет в апреле. Кто сможет разбогатеть, а кого ожидают финансовые неурядицы.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самые влюбчивые знаки Зодиака. Какие знаки Зодиака способны менять своих партнеров, как перчатки.