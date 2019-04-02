Гороскоп здоров'я на квітень: кому варто побоюватися

Гороскоп здоров'я на квітень склав двічі переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов, який вважає, що у квітні організм людини дуже ослаблений. Тому в цей період слід особливо ретельно стежити за здоров'ям: перебувати на повітрі, правильно харчуватися і приділяти достатню увагу спорту. Про це пише видання "Факти".

Овни

У квітні імунітет Овнів буде дуже вразливий. Це пов'язано з сильними навантаженнями у професійній діяльності. Представникам даного знаку загрожують віруси і простудні захворювання. Зірки радять Овнам одягатися тепліше і не йти на поводу у весняної погоди. До того ж буде зовсім не зайвим прийом вітамінних комплексів.

Тельці

Через постійну зміну подій та прийняття важливих рішень вдумливі і відповідальні Тельці отримають досить серйозне навантаження на нервову систему в квітні. Представники цього знаку можуть страждати від перепадів настрою, дратівливості і навіть нервових зривів. Зірки радять частіше приділяти час своїм хобі і прогулюватися в нових місцях. Зміна обстановки і позитивні думки - найкращі ліки для ваших нервів.

Близнюки

В цьому місяці Близнюки будуть зосереджені на кар'єрних досягненнях. Іноді заради успіху їм доведеться поступатися в суперечках і в якійсь мірі мовчки здавати свої позиції. Подібна ситуація для представників цього знаку, які звикли завжди говорити те, що думають, може вилитися в проблеми зі зв'язками і горлом. Зірки радять Близнюкам уникати переохолодження і не відкладати візит до лікаря, якщо відчуваєте навіть легке нездужання.

Раки

Через різку зміну подій, яку зірки пророкують Ракам у квітні, у консервативних представників знаку може запаморочитися голова, при чому не тільки в переносному сенсі. Слабкість, головні болі і навіть мігрень можуть стати неприємними супутниками позитивних змін. А тому не забувайте належну увагу приділяти здоров'ю - спорт, прогулянки і звичайна зарядка на свіжому повітрі вранці допоможуть уникнути подібних недугів.

Гороскоп здоров'я на квітень 2019 по всім знакам Зодіаку (ілюстративне фото: pixabay.com)

Леви

Прикрою перешкодою на шляху цілеспрямованих та впевнених в собі Левів цього місяця можуть стати побутові травми. Щоб уникнути падінь, ударів або ж опіків, намагайтеся не поспішати і не хапатися за кілька справ водночас. Що стосується дрібних турбот по дому, їх краще доручити людям, які є в цьому професіоналами. Інакше можна потрапити в халепу.

Діви

Надвідповідальні Діви у квітні можуть зіткнутися з болями в спині. А все тому, що представники цього знаку погано справляються з правильним розподілом своїх життєвих ресурсів і часто роблять роботу за людей, які цілком могли б впоратися з нею самі. Зірки радять частіше звертатися за допомогою і не переоцінювати себе. Інакше про це вам розповість ваш організм.

Терези

Цей місяць надасть недовірливим Терезам чимало приводів для хвилювань. Є велика ймовірність, що представникам даного знаку доведеться приймати рішення на ходу, діючи тут і відразу. Не дивно, що хвилювання, пов'язані з цим, виллються в серцеві проблеми. Щоб уникнути такого сценарію, довіртеся своїй інтуїції.

Скорпіони

У сфері особистих відносин у Скорпіонів може зібратися маса недоказаних слів в адресу партнера. Образи і претензії, які представники даного знаку схильні тримати в собі, - це прямий шлях до проблем з тиском. А тому намагайтеся частіше говорити відверто не тільки з коханою людиною, а й з усіма оточуючими. Це дозволить позбутися від негативу і можливих недуг.

Гороскоп здоров'я на квітень 2019 по всім знакам Зодіаку (ілюстративне фото: pixabay.com)

Стрільці

Розташування небесних тіл підштовхне Стрільців до гнучкості. Можливо, представникам знаку доведеться підлаштовуватися під обставини, що склалися, і навіть в чомусь змінити свої погляди на життя. Якщо вони зіткнутися з такою ситуацією, їх організм може відреагувати загостренням хронічних захворювань. Тому бажано вчасно зайнятися профілактикою. Ну і, звичайно ж, простіше ставитися до подій. Пам'ятайте, що відступ часто призводить до перемоги.

Козероги

В цьому місяці Козероги будуть повні сил і енергії. Їх емоційний і фізичний потенціал на піку. Саме час братися за нові справи. Але на хвилі запалу не варто забувати про відпочинок і здоровий сон. Інакше ви швидко виснажите свої життєві ресурси та послабите імунітет.

Водолії

У представників цього знака у квітні може накопичитися маса претензій до себе. Амбіційні та активні Водолії важко переносять поразки і навіть дрібні невдачі, від яких у цьому місяці вони не застраховані. Але без промахів, як відомо, неможливий успіх. А тому відкиньте самоїдство і невдоволення собою. Це може вилитися в проблеми з шкірою. Частіше хваліть себе і робіть компліменти своєму відображенню в дзеркалі.

Риби

У цьому місяці найбільш вразливим місцем Риб може виявитися травна система. Тому не варто навантажувати шлунок сміливими кулінарними експериментами або дієтами. Намагайтеся дотримуватися правильного харчування і поменше хвилюйтеся. Інакше ризикуєте зіткнутися з гастритом або навіть виразкою.

Раніше ми писали, яким представникам зодиакального сузір'я пощастить у квітні. Хто зможе розбагатіти, а кого очікують фінансові негаразди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали найвлюбливіші знаки Зодіаку. Які знаки Зодіаку здатні змінювати своїх партнерів, як рукавички.