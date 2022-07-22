Готовим домашние шпроты из салаки: в пять раз дешевле магазинных

Цены на шпроты стали слишком кусачими, поэтому предлагаем вам сделать домашнюю консерву из значительно более дешевой салаки.
Рецепт появился на канале "Домашняя Ферма - сад, огород".
Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле, залейте водой и проварите, чтобы раствор набрал цвета чая и шелухи.
Почистите салаку от голов и внутренностей. Плотно сложите в глубокую кастрюлю (валетом). Залейте маринадом. Добавьте масло (по вкусу).
Доведите до кипения. Варите на очень маленьком огне в течение двух часов.
Наши шпроты готовы!
Отметим, что 200-граммовая баночка шпрот обойдется вам примерно в 70 грн, тогда как за эти же деньги можно купить целый килограмм салаки. Из этого веса получится около пяти условных банок шпрот.
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