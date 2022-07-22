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Готовим домашние шпроты из салаки: в пять раз дешевле магазинных

Коллаж РБК-Украина: как приготовить шпроты дома
Автор: Светлана Мащенко

Цены на шпроты стали слишком кусачими, поэтому предлагаем вам сделать домашнюю консерву из значительно более дешевой салаки.

Рецепт появился на канале "Домашняя Ферма - сад, огород".

Ингредиенты на 1,2 кг салаки (нечищеної):

  • 3 шт. лавровых листа
  • 1 полная ч. л. соли
  • луковая шелуха (помытая заранее)
  • 6 шт. перца горошком
  • 2 ч. л. черного сухого чая
  • 1,5 стакана воды
  • 0,5-1 стакана растительного масла

Пошаговое приготовление

Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле, залейте водой и проварите, чтобы раствор набрал цвета чая и шелухи.

Почистите салаку от голов и внутренностей. Плотно сложите в глубокую кастрюлю (валетом). Залейте маринадом. Добавьте масло (по вкусу).

Доведите до кипения. Варите на очень маленьком огне в течение двух часов.

Наши шпроты готовы!

Отметим, что 200-граммовая баночка шпрот обойдется вам примерно в 70 грн, тогда как за эти же деньги можно купить целый килограмм салаки. Из этого веса получится около пяти условных банок шпрот.

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