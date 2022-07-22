Готовим домашние шпроты из салаки: в пять раз дешевле магазинных

Ингредиенты на 1,2 кг салаки (нечищеної):

3 шт. лавровых листа

1 полная ч. л. соли

луковая шелуха (помытая заранее)

6 шт. перца горошком

2 ч. л. черного сухого чая

1,5 стакана воды

0,5-1 стакана растительного масла

Пошаговое приготовление

Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле, залейте водой и проварите, чтобы раствор набрал цвета чая и шелухи.

Почистите салаку от голов и внутренностей. Плотно сложите в глубокую кастрюлю (валетом). Залейте маринадом. Добавьте масло (по вкусу).

Доведите до кипения. Варите на очень маленьком огне в течение двух часов.

Наши шпроты готовы!

Отметим, что 200-граммовая баночка шпрот обойдется вам примерно в 70 грн, тогда как за эти же деньги можно купить целый килограмм салаки. Из этого веса получится около пяти условных банок шпрот.