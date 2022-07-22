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Готуємо домашні шпроти з салаки: в п'ять разів дешевше за магазинні

Колаж РБК-Україна: Як приготувати шпроти вдома
Автор: Світлана Мащенко

Ціни на шпроти стали надто кусючими, тому пропонуємо вам зробити домашню консерву зі значно дешевшої салаки.

Рецепт з'явився на каналі "Домашня Ферма - сад, город".

Інгредієнти на 1,2 кг салаки (нечищеної):

  • 3 шт. лаврових листа
  • 1 повна ч. л. солі
  • цибулиння (помите заздалегідь)
  • 6 шт. перцю горошком
  • 2 ч. л. чорного сухого чаю
  • 1,5 склянки води
  • 0,5-1 склянки олії

Покрокове приготування

Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі, залийте водою та проваріть, щоб розчин набрав кольору чаю та лушпиння.

Почистіть салаку від голів та нутрощів. Щільно складіть в глибоку каструлю (валетом). Залийте маринадом. Додайте олію (за смаком).

Доведіть до кипіння. Варіть на дуже маленькому вогні протягом двох годин.

Наші шпроти готові!

Зазначимо, що 200-грамова баночка шпротів обійдеться вам приблизно в 70 грн, тоді як за ці ж гроші можна купити цілий кілограм салаки. З цієї ваги вийде п'ять умовних банок шпрот.

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