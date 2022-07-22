Готуємо домашні шпроти з салаки: в п'ять разів дешевше за магазинні

Інгредієнти на 1,2 кг салаки (нечищеної):

3 шт. лаврових листа

1 повна ч. л. солі

цибулиння (помите заздалегідь)

6 шт. перцю горошком

2 ч. л. чорного сухого чаю

1,5 склянки води

0,5-1 склянки олії

Покрокове приготування

Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі, залийте водою та проваріть, щоб розчин набрав кольору чаю та лушпиння.

Почистіть салаку від голів та нутрощів. Щільно складіть в глибоку каструлю (валетом). Залийте маринадом. Додайте олію (за смаком).

Доведіть до кипіння. Варіть на дуже маленькому вогні протягом двох годин.

Наші шпроти готові!

Зазначимо, що 200-грамова баночка шпротів обійдеться вам приблизно в 70 грн, тоді як за ці ж гроші можна купити цілий кілограм салаки. З цієї ваги вийде п'ять умовних банок шпрот.