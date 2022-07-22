Готуємо домашні шпроти з салаки: в п'ять разів дешевше за магазинні

Ціни на шпроти стали надто кусючими, тому пропонуємо вам зробити домашню консерву зі значно дешевшої салаки.
Рецепт з'явився на каналі "Домашня Ферма - сад, город".
Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі, залийте водою та проваріть, щоб розчин набрав кольору чаю та лушпиння.
Почистіть салаку від голів та нутрощів. Щільно складіть в глибоку каструлю (валетом). Залийте маринадом. Додайте олію (за смаком).
Доведіть до кипіння. Варіть на дуже маленькому вогні протягом двох годин.
Наші шпроти готові!
Зазначимо, що 200-грамова баночка шпротів обійдеться вам приблизно в 70 грн, тоді як за ці ж гроші можна купити цілий кілограм салаки. З цієї ваги вийде п'ять умовних банок шпрот.
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