Грипп наступает: кому и как оплатят больничный в 2019 году

Размер пособия по беременности вырос

В 2019 году размер пособия по беременности ощутимо вырос. Также стало известно, кому и при каких обстоятельствах насчитают выплаты за отсутствие на работе по причине болезни. Об этом информирует издание "20 минут".

Ранее размер пособия по беременности составлял почти 15, 5 тыс грн. Теперь он будет не менее 17 000. Если в 2018 расчет с минимальной заработной платы был 122,31 грн, то в 2019 году стал 137,09 грн.

А вот выплаты по временной нетрудоспособности, независимо от повышения минимальной заработной платы, не изменились, все зависит от страхового стажа. Об этом информирует специалист управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Елена Шведик.

Например, если стаж менее полугода, украинец имеет право на материальное обеспечение в таких размерах: пособие по временной нетрудоспособности - исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но в расчете на месяц не выше размера минимальной заработной платы, которая с 1 января составляет 4173 грн.

Пособие по беременности и родам в месяц будет не выше двукратного размера минимальной заработной платы и не меньше размера минимальной заработной платы, В 2019 минимальный размер пособия по беременности и родам будет составлять около 17273 грн.

Помощь по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

50% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трех лет;

60% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от трех до пяти лет;

70% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми лет;

100% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более восьми лет.

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