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"Грязная тайна": в Google признались, что личную переписку могут читать другие

STYLERLIFE        04.07.2018 - 11:22
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

В компании признались о том, что приватные письма пользователей иногда могут читаться

Google подтвердил ранее распространившуюся информацию о том, что частные электронные письма, отправленные и полученные пользователями сервиса Gmail, иногда могут быть прочитаны сторонними разработчиками приложений, а не только машинами. Об этом сообщает BBC.

Как говорится в издании, люди, которые подключили сторонние приложения к своим учетным записям, могут нечаянно предоставить работникам приложений разрешение на чтение своих сообщений.

Одна компания рассказала Wall Street Journal, что практика является "обычной" и "грязной тайной".

В то же время, в самой компании Google указали, что подобная практика не противоречит ее политике. Эксперты по безопасности удивлены, что корпорация допускает такие случаи.

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Теги: Google, сервис, безопасность, почта
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