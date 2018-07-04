"Грязная тайна": в Google признались, что личную переписку могут читать другие

В компании признались о том, что приватные письма пользователей иногда могут читаться

Google подтвердил ранее распространившуюся информацию о том, что частные электронные письма, отправленные и полученные пользователями сервиса Gmail, иногда могут быть прочитаны сторонними разработчиками приложений, а не только машинами. Об этом сообщает BBC.

Как говорится в издании, люди, которые подключили сторонние приложения к своим учетным записям, могут нечаянно предоставить работникам приложений разрешение на чтение своих сообщений.

Одна компания рассказала Wall Street Journal, что практика является "обычной" и "грязной тайной".

В то же время, в самой компании Google указали, что подобная практика не противоречит ее политике. Эксперты по безопасности удивлены, что корпорация допускает такие случаи.

Напомним, украинские туристы провели 16 часов в аэропорту Анталии.

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