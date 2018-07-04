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"Брудна таємниця": у Google зізналися, що особисту переписку можуть читати інші

STYLERLIFE        04.07.2018 - 11:22
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

В компанії зізналися про те, що приватні листи користувачів можуть читатися

Google підтвердив раніше розповсюджену інформацію про те, що приватні електронні листи, відправлені та отримані користувачами сервісу Gmail, іноді можуть бути прочитані сторонніми розробниками додатків, а не тільки машинами. Про це повідомляє BBC.

Як йдеться у виданні, люди, які підключили сторонні додатки до своїх облікових записів, можуть ненавмисно надати працівникам додатків дозвіл на читання своїх повідомлень.

Одна компанія розповіла Wall Street Journal, що практика є "звичайною" і "брудною таємницею".

У той же час, в самій компанії Google зазначили, що подібна практика не суперечить її політиці. Експерти з безпеки здивовані, що корпорація допускає такі випадки.

Нагадаємо, українські туристи провели 16 годин в аеропорту Анталії.

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Теги: Google, сервис, безопасность, почта
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