Грязные методы борьбы: KAZKA о Нацотборе на Евровидение

Группа после длительной паузы прокомментировала свое выступление

Популярная украинская группа KAZKA после скандального выступления на втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2019 с англоязычной песней "Apart" несколько дней сохраняла тишину и не отвечала на критику. Добавим, что перед исполнением композиции 16 февраля музыкантов также "задел" инцидент с промо-роликом финала отбора на телеканале СТБ, в котором уже была указана команда.

У многих представителей шоу-биза и простых меломанов были вопросы к вокалу солистки KAZKA Саши Зарицкой. Некоторые сошлись на том, что группа больше является студийным проектом, и в живую выступать не умеют.

Так или иначе, что группа прошла в финал, получив от зрителей пять баллов и еще семь - от судей.

На своей страничке в Instagram музыканты в первую очередь поблагодарили своих слушателей за любовь и членов жюри за поддержку и объективность, за "все приятные слова и конструктивную критику".

Группа KAZKA подчеркнула, что им действительно есть над чем работать и куда совершенствоваться, а свои слабости они признавать не боятся.

"Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желают нам удачи) будут каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим!" - говорится в сообщении.

Также музыканты написали, что "к сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы" в Нацотборе 2019.

"Мы верим в себя, в свою команду, в своего зрителя и в ту музыку, которую играем", - резюмировали участники группы KAZKA.

В комментариях к посту подписчики группы пишут музыкантам как слова поддержки, так и критики. Кое-кто считает, что и выбор песни был не самый лучший:

"Саша, силы вам и терпения! Не волнуйтесь, не слушайте негатива, в любой работе и в любом деле можно допустить ошибки и быть неидеальными, это нормальный человеческий фактор. Когда вы на сцене, помните, что вы талантливая девушка с прекрасным голосом и ваши песни слушают уже во всем мире. А вы только начали! А какой уже успех! Дальше будет только лучше";

"А зачем сравнивать с худшими? Давайте для начала сравним в рамках отбора. И это было так жалко. Ваша Александра не попадает ни в ноты, ни в тональность, кровь из ушей. Вы, конечно, фанатье, этого не слышите. Но на Евровидение должен ехать сильный исполнитель, которых в финале достаточно. Мне будет стыдно, если в Израиле будет петь такое жалкое подобие, не хотелось бы проматывать выступление своей же страны"...

"Если не брать к вниманию тот факт, что вы плохо спели, то вообще песня эта слабовата. Я уверена, что она кому-то нравится, но она не вызывает восторга. Вот послушал, да нормалек, сойдет.. и все. Нет в ней огня, она не завораживает..."

Скрин комментариев: instagram.com/kazka.band

Как сообщалось, ранее свое негодование вокалом Зарицкой выразила одна из судей украинского Нацотбора на Евровидение Джамала, которая посчитала голос солистки KAZKA недостаточно сильным для живого исполнения.

Также мы писали о том, что вице-премьер-министр Украины Вячеслов Кириленко высказал мнение, что участником Евровидения от Украины должен стать музыкант, который не ездит с концертами в РФ, и лучше на Евровидение от Украины никто не поедет, чем участники, которые активно гастролируют в стране-агрессоре.