Эта хитрость позволит вам хранить огурцы в холодильнике два месяца: не завянут и не сгниют

Огурцы начинают портиться, засыхать и гнить из-за недостатка влаги. Поэтому овощам нужно создать условия с получением дополнительной жидкости - так они пролежат намного дольше.

Для длительного хранения выбирайте целые огурцы, без вмятин, порезов и твердые. Переспевшие плоды отправляйте сразу в пищу. Перед длительным хранением мыть огурцы не нужно, только уберите грязь и просушите.

Способ 1

Намочите марлю, поместите в нее огурцы. А потом сложите все вместе в пакет. Так они пролежат до 14 дней.

Способ 2

Каждый огурец отдельно оберните бумажным полотенцем. А потом сложите все огурцы в пакет и поместите на полку для овощей. Так огурцы пролежат от 14 до 21 дня.

Способ 3

Сложите огурцы в пакет стоя, хвостиками вниз. Потом аккуратно налейте холодную воду в пакет так, чтобы все хвостики на 2-3 см были покрыты водой.

Далее огурцы отправляйте в холодильник и периодически подливайте воду, чтобы они получали необходимое количество влаги постоянно. Таким способом огурцы будут храниться до одного месяца.

Способ 4

Огурцы тщательно просушите и сложите в пакет с застежкой (как для заморозки). Потом пакет нужно закрыть так, чтобы в нем совершенно не было воздуха. Именно этот способ позволит огурцам сохранить свежесть на 2 месяца и больше.

Способ 5

Возьмите миску или лоток. Налейте туда холодную воду и погрузите огурцы. Раз в сутки воду нужно менять. Так огурцы сохранять свежесть 3-4 недели.

Способ 6

Вам будут нужны две емкости. В глубокую на дно налейте немного уксуса. Вторая емкость должна помещаться в первую. Сложите в нее огурцы, но они не должны соприкасаться с уксусом.

Накройте герметичной крышкой емкость со всем содержимым. Поставьте в холодильник. Так огурцы будут храниться от месяца до трех.