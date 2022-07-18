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Ця хитрість дозволить вам зберігати огірки в холодильнику два місяці: не зів'януть і не згниють

Фото: Які способи допоможуть зберегти огірки свіжими до двох місяців (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Свіжі огірки з грядки влітку набагато смачніше магазинних і оброблених. Але будь-які огірки зберігаються в холодильнику не більше 1-2 тижнів, а потім вони починають в'янути та гнити.

Яка хитрість дозволить вам зберегти свіжість і пружність огірків на два місяці й більше - читайте нижче.

Огірки починають псуватися, засихати та гнити через нестачу вологи. Тому овочам потрібно створити умови з отриманням додаткової рідини - так вони пролежать набагато довше.

Для тривалого зберігання вибирайте цілі огірки, без вм'ятин, порізів і тверді. Переспілі плоди відправляйте відразу в їжу. Перед тривалим зберіганням мити огірки не потрібно, тільки приберіть бруд і просушіть.

Спосіб 1

Намочіть марлю, помістіть в неї огірки. А потім складіть все разом в пакет. Так вони пролежать до 14 днів.

Спосіб 2

Кожен огірок окремо оберніть паперовим рушником. А потім складіть все огірки в пакет і помістіть на полицю для овочів. Так огірки пролежать від 14 до 21 дня.

Спосіб 3

Складіть огірки в пакет стоячи, хвостиками вниз. Потім акуратно налийте холодну воду в пакет так, щоб всі хвостики на 2-3 см були покриті водою.

Далі огірки відправляйте в холодильник і періодично підливайте воду, щоб вони отримували необхідну кількість вологи постійно. Таким способом огірки будуть зберігатися до одного місяця.

Спосіб 4

Огірки ретельно просушіть і складіть в пакет із застібкою (як для заморозки). Потім пакет потрібно закрити так, щоб в ньому абсолютно не було повітря. Саме цей спосіб дозволить огіркам зберегти свіжість на 2 місяці та більше.

Спосіб 5

Візьміть миску або лоток. Налийте туди холодну воду і занурте огірки. Раз на добу воду потрібно міняти. Так огірки зберігати свіжість 3-4 тижні.

Спосіб 6

Вам будуть потрібні дві ємності. У глибоку на дно налийте трохи оцту. Друга ємність повинна міститися в першу. Складіть в неї огірки, але вони не повинні стикатися з оцтом.

Накрийте герметичною кришкою ємність з усім вмістом. Поставте в холодильник. Так огірки будуть зберігатися від місяця до трьох.

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