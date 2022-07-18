Ця хитрість дозволить вам зберігати огірки в холодильнику два місяці: не зів'януть і не згниють

Свіжі огірки з грядки влітку набагато смачніше магазинних і оброблених. Але будь-які огірки зберігаються в холодильнику не більше 1-2 тижнів, а потім вони починають в'янути та гнити.
Яка хитрість дозволить вам зберегти свіжість і пружність огірків на два місяці й більше - читайте нижче.
Огірки починають псуватися, засихати та гнити через нестачу вологи. Тому овочам потрібно створити умови з отриманням додаткової рідини - так вони пролежать набагато довше.
Для тривалого зберігання вибирайте цілі огірки, без вм'ятин, порізів і тверді. Переспілі плоди відправляйте відразу в їжу. Перед тривалим зберіганням мити огірки не потрібно, тільки приберіть бруд і просушіть.
Намочіть марлю, помістіть в неї огірки. А потім складіть все разом в пакет. Так вони пролежать до 14 днів.
Кожен огірок окремо оберніть паперовим рушником. А потім складіть все огірки в пакет і помістіть на полицю для овочів. Так огірки пролежать від 14 до 21 дня.
Складіть огірки в пакет стоячи, хвостиками вниз. Потім акуратно налийте холодну воду в пакет так, щоб всі хвостики на 2-3 см були покриті водою.
Далі огірки відправляйте в холодильник і періодично підливайте воду, щоб вони отримували необхідну кількість вологи постійно. Таким способом огірки будуть зберігатися до одного місяця.
Огірки ретельно просушіть і складіть в пакет із застібкою (як для заморозки). Потім пакет потрібно закрити так, щоб в ньому абсолютно не було повітря. Саме цей спосіб дозволить огіркам зберегти свіжість на 2 місяці та більше.
Візьміть миску або лоток. Налийте туди холодну воду і занурте огірки. Раз на добу воду потрібно міняти. Так огірки зберігати свіжість 3-4 тижні.
Вам будуть потрібні дві ємності. У глибоку на дно налийте трохи оцту. Друга ємність повинна міститися в першу. Складіть в неї огірки, але вони не повинні стикатися з оцтом.
Накрийте герметичною кришкою ємність з усім вмістом. Поставте в холодильник. Так огірки будуть зберігатися від місяця до трьох.
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