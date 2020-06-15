Храм сатаны: в Москве открыли церковь цвета хаки с "мощами" Гитлера внутри

Зданием храма ВС России и "мощами" Гитлера в нем шокированы даже сами россияне
В Москве торжественно открыли новый помпезный главный храм вооруженных сил РФ. Гигантское здание, выполненное в мрачных тонах хаки, уже успели освятить силами РПЦ. Торжественное мероприятие, как и следует, возглавил патриарх Кирилл, а в освящении приняли участие военные под предводительством министра обороны Сергея Шойгу.
Тем временем, соцсети уже успели окрестить странное сооружение "храмом сатаны", а в военном ведомстве начали открещиваться от слов про "мощи" Гитлера внутри этой церкви.
Храм ВС России (фото: РИА Новости)
Главный храм Вооруженных сил России открыли в честь 75-летия победы в войне. Он расположен в парке "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. На территории храма есть мемориальный комплекс "Дорога памяти". И именно там хранятся "реликвии" - так их назвал заместитель министра обороны Тимур Иванов - костюм Гитлера и его фуражка.
Освящение главного храма ВС России (фото: РИА Новости)
"Там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор, там есть фуражка Гитлера", - сказал замминистра обороны, рассказывая про сверхсовременные системы очистки воздуха, что применили в мемориале, пишет znak.com.
Освящение главного храма ВС России (скрин видео)
Интересно, что согласно словарю, реликвия - это объект почитания или освященный церковью атрибут. Позже в ведомстве сказали, что слова военного вырвали из контекста.
"А почему главный храм ВС РФ черный? Это какой-то храм сатаны, судя по внешнему виду. Неслучайно, в России издавна церкви в белом цвете красили, и ни разу в черном. А еще старались вписать их в пейзаж. А тут - километры выжженной земли вокруг, пустыня. Свят-свят-свят!" - пишет журналист Андрей Мальгин.
Соцсети в шоке и от пугающей архитектуры, и от цвета храма, и от того, что главный патриарх РФ освятил храм с фуражкой Гитлера внутри.
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Автор: Светлана Мащенко